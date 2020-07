Natasha Wagner je u svojim memoarima prvi put progovorila o misterioznoj i tragičnoj smrti svoje majke Natalie Wood.

Kći misteriozno preminule glumice Natalie Wood, danas 49-godišnja Natasha Wagner progovorila je majčinoj smrti i otkrila kako je to na nju ostavilo velike emocionalne ožiljke, koji su kasnije utjecali na njezine veze i odnose koje je ostvarivala u odrasloj dobi.

Natasha je imala samo 11 godina kada je tijelo njezine majke Natalie pronađeno 1982. godine kako beživotno pluta uz otok Catalina u Tihom Oceanu. Ni dan danas nije točno razjašnjeno što se i kako se dogodilo, zna se da je Natalie bila sa suprugom Robertom Wagnerom i njihovim prijateljem, također glumcem Christopherom Walkenom na vikend plovidbi brodom. No ostatak priče je jedan od najdugovječnijih misterija Hollywooda, čak i 40 godina nakon tragedije.

Bilo je to prvi put da je Natasha progovorila o majčinu životu i smrti i to u memoarima "Više od ljubavi". To je zapravo intimni portret njezine majke u kojem žestoko brani svog voljenog očuha Wagnera, koji je dugo vremena bio prvoosumnjičeni za Natalienu smrt.

"Nikad nećemo sa sigurnošću znati kako je moja majka završila u vodi. Usredotočila sam se na stvari koje znam, a to je da moj otac nikada ne bi naudio majci ili da je ne bi spasio da je znao da je u opasnosti. Usredotočila sam se i na svoju ljubav prema ocu, svojoj obitelji. Moja majka nije bila tragična osoba. Život je posvetila umjetnosti, djeci, mužu i ljubavi. Ovako bi željela da ju ljudi pamte, a ne kao nekoga koga je definirala vlastita smrt, već njezin život", napisala je Natasha u memoarima.

Uz to je otkrila i kako ju je majčina smrt navela da traži muškarce s roditeljskom naravi.

"Mislim da sam u odraslom životu uvijek tražila majku. Često bih birala vrlo zrele muškarce, koje bi promatrala kao majku, ali to bi mi postalo zbunjujuće nakon nekog vremena. Željela sam biti odrasla i bez da sam u vezi", izjavila je Natasha.