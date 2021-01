Glumica Natascha Lyonne najpoznatija je po ulozi u filmu "Američka pita", no pred kamerama je od svoje šeste godine. Nestala je na nekoliko godina, borila se s ovisnostima, a 2013. vratila se u velikom stilu.

Prošlo je već 20 godina otkako je američka glumica Natascha Lyonne osvojila svijet kao Jessica u popularnoj filmskoj franšizi "Američka pita".

Nakon te uloge imala je zaista težak period u životu, no vratila se glumi 2013. u seriji "Narančasta je nova crna" te kasnije i u "Ruska lutka".

Lyonne je rođena u New Yorku u ortodoksnoj židovskoj obitelji te nije imala baš sretno djetinjstvo. Kada je imala osam godina, s roditeljima se preselila u Izrael, gdje se počela zanimati za glumu zbog uloge u filmu za djecu koju je dobila, no pred kamerama se pojavila još ranije, u dobi od 6 godina. Njezini su se roditelji nakon toga razveli te se Natascha s majkom i starijim bratom vratila u SAD. Završetak srednje škole produžila je zbog škole glume koju je pohađala, a kasnije je kratko bila studentica na Sveučilištu u New Yorku, no odustala je od studija.

"Nisam imala najbolje roditelje. Ne smatram da su loše osobe, no ako dijete pošalješ na posao u dobi od šest godina, nešto tu ne štima", pričala je glumica kasnije u intervjuima. Pred kamerama je gotovo čitav svoj život, a karijera joj je krenula u drugačijem smjeru.

Nakon što se proslavila u "Američkoj piti", imala je problema s drogama i alkoholom. Uhićena je 2001. zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 2004. optužena za napad i neovlašten pristup. No njezin život dotaknuo je dno godinu kasnije kada je hospitalizirana zbog hepatitisa C i kolapsa pluća te je umalo umrla. Dok su se glumice svi odrekli, i u najtežim trenucima uz nju je ostala najbolja prijateljica i kolegica Chloë Sevigny. "Bilo je teško stajati i ne moći joj pomoći. Pokušala sam joj oprostiti sve loše ponašanje jer nije bila pri sebi. Nije bila pri zdravoj pameti", objasnila je Sevigny.

Nakon godina i godina borbe s ovisnostima, Natascha se 2013. godine vratila u velikom stilu. Serija "Narančasta je nova crna" vratila joj je vjeru u svijet glume, a napokon se oporavila i od svih poroka s kojima se borila. Sviđa joj se što je ponovno postala slavna igrajući nefiltriranu ulogu, a pretprošle godine dobila je i ulogu u seriji "Ruska lutka". U toj seriji nije samo glumila već je i jedna od kreatora i redatelja, a istaknula je kako joj se tim projektom ostvarila životna želja.