Franka Batelić prošle je godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Lisabonu.

Uoči nastupa Roka Blaževića na ovogodišnjem Eurosongu u Izraelu koji s nestrpljenjem iščekujemo, odlučili smo se prisjetiti prošlogodišnje predstavnice koja je branila boje Hrvatske na 63. Eurosongu u Lisabonu.

Riječ je, naravno, o popularnoj Franki Batelić i njezinoj pjesmi "Crazy", za čiji je tekst ona sama bila zaslužna, dok je glazbu radio Branimir Mihaljević.

Pjesma je od same premijere privukla golemu pozornost, dobila je pohvale ali i kritike, no one Franku nisu pokolebale ni u jednom trenutku.

Franka je za nastup u Lisabonu naporno vježbala, radila na koreografiji, a i nije skrivala uzbuđenje i pozitivna očekivanja. No sreću je nakratko poremetila, kako to obično na Eurosongu biva, optužba za plagijat.

Naime, nakon što je u javnost procurila pjesma koja nevjerojatno sliči onoj koju je Franka pjevala na Eurosongu, reagirao je tim pjevačice i kazao da se ne radi o plagijatu. Glazbenik Guez, inače iz Rumunjske, čak je odlučio izložiti dokaze pa se javnosti obratio na društvenim mrežama, nakon čega se oglasio Frankin menadžer Siniša Bevanda.

"Pjesma 'Crazy' autorsko je djelo tima Karpo medija, na kojoj je, uz Branimira Mihaljevića, produkciju radio Denis Mevlja, poznat i pod umjetničkim imenom Denzel Beats, a tekst i vokalne dionice radila je Franka. Na razvoju pjesme, u suradnji s HRT-om intenzivno se radi od prosinca. Izvođač koji je iskoristio pjesmu 'Crazy' kao podlogu za svoju rap obradu, potpisao je Denzel Beatsa (Denis Mevlja). Instrumentalna i karaoke verzija pjesme je dostupna na svim javnim glazbenim platformama, pa se veselimo novim zanimljivim verzijama. Vidimo se u Portugalu'', kazao je tada Frankin menažder Siniša Bevanda za Showbuzz.hr.

Nakon optužbi Guez je sam izjavio kako on nikad nije rekao da je Frankina pjesma plagijat i za sve plasiranje lažne priče optužio svog menadžera.

Cijela priča s plagijatom bila je već zaboravljena po Frankinu dolasku u Portugal, gdje je sve ostavila bez daha na prvoj generalnoj probi, kao i svim popratnim događanjima na kojima se pojavila. No sve to, nažalost, nije joj pomoglo da se plasira u veliko finale glazbenog natjecanja.

Franka je tako u ukupnom poretku završila na 38. od 43 mjesta, a pobijedila je Netta Barzilai, koja je s kontroverznom pjesmom "Toy" bila i favoritkinja prošlogodišnjeg natjecanja.

Hoće li mladi Roko Blažević s pjesmom "Dream" imati više sreće od Franke, saznat ćemo već u četvrtak, kada će nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri. Dotad mu svi držimo palčeve!