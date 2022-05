Američka glumica Katie Holmes, nakon prethodnih neuspjelih veza, ponovno ljubi. S tajanstvenim dečkom ulovljena je prilikom šetnje u parku New Yorka.

U opuštenoj šetnji parkom New York Citya, ulovljena je glumica Katie Holmes sa svojim novim dečkom. Potpuno ležerno odjeveni i nasmiješeni šetali su jedno pored drugog.

Naime, Bobby Wooten nova je tajna koju je vješto do ovog trenutka skrivala američka glumica. Glazbenik i Katie ipak su odlučili javnosti pokazati nešto više od same šetnje pa su tako uhvaćeni dok razmijenjuju strastvene poljupce.

Bobby je svirao s poznatim glazbenicima kao što su David Byrne i Jennifer Lopez, nedavno je svirao s kanadskom glazbenicom Carly Rae Jepson na Coachelli.

Prije Bobbyja, Katie je ljubila ugostitelja Emilia Vitola. On je bio zaručen te je trebao pred oltar sa svojom djevojkom, no ostavio ju je putem SMS-a na dan kada su njegove fotografije s glumicom objavljene u američkim medijima. Za Rachel Emmons (24) Emilio je bio sve na svijetu, no fotografije njegove nove veze slomile su joj srce. Prema riječima njezinih prijatelja, prevario ju je upravo s Katie, a o svemu je saznala baš iz medija.

Od 2006. do 2012. godine Katie je bila u braku s glumcem Tomom Cruiseom, s kojim je počela izlaziti 2005. godine, nakon čega je uskoro postala dio kontroverzne scijentološke crkve kojoj on pripada.

S njim je dobila i danas 14-godišnju kćer Suri, koju Tom ne želi vidjeti jer su nakon razvoda Katie i ona napustile scijentologiju zbog toga što se bojala te organizacije.

Evo zašto Livaju zovu čovjekom iz naroda, a i tko se zapravo našao na popisu uzvanika njegova vječanja s lijepom Iris! +29

Met Gala nakon dvije godine okupio najveće zvijezde, evo tko je jedva dočekao pojaviti se na najiščekivanijem crvenom tepihu! +4