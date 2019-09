Znate li koje su slavne dame, stanovnice Hollywooda, najpoznatije lezbijke današnjice?

Gay parovi više nisu tabu, posebno ne u Hollywoodu.

No znate li koje su slavne dame, njegove stanovnice, najpoznatije i najutjecanije lezbijke današnjice? To saznajte u nastavku.

1. Cynthia Nixon

Zvijezda serije "Seks i grad" godinama je bila u vezi s partnerom Dannyjem Mozesom, s kojim ima dvoje djece, a onda je 2004. godine upoznala sadašnju suprugu Christine Marinoni. S njom se vjenčala 2012. godine, a Marinoni je godinu dana ranije rodila njihovo jedino dijete - sina. U lipnju prošle godine Cynthia je otkrila kako se njezino srednje dijete deklarira kao transrodno, a vrlo je aktivna u LGBT zajednici.

2. Ellen Degeneres

Slavna voditeljica dugo je skrivala da je gay, a s 19 godina suočila se s tragičnim gubitkom tadašnje partnerice. Ipak, svoju je tugu pretvorila u stand-up show te tako osvojila publiku. Ipak, kad je napokon javno priznala da je gay, izgubila je sve, no nekoliko godina kasnije izdigla se poput feniksa iz pepela. Ellen je neko vrijeme bila u vezi s glumicom Anne Heche, a onda je 2004. godine započela vezu s Portijom de Rossi. Kasnije je priznala da je 4 godine razmišljala o njoj, od njihova prvog susreta, no tada nije ništa poduzimala jer je bila zauzeta. Par se vjenčao 2008. godine.

3. Kristen Stewart

Šira javnost glumicu je upoznala u "Sumrak" sagi, a u to vrijeme bila je u ljubavnoj vezi s kolegom Robertom Pattinsonom. Nakon prekida zbog navodne afere s redateljem Rupertom Sandersonom, Kristen je imala veze samo s djevojkama, pa se ne zna jesu li Pattinson i Sanders bili samo dio dobro osmišljenog marketinga. Kristen je ljubovala s brojnim damama, a najviše ju je zadržala anđelica Victoria's Secreta Stella Maxwell. S njom i dalje održava otvorenu vezu, unatoč činjenici da je Kristen posljednjih tjedana uhvaćena s još nekoliko žena.

4. Sarah Paulson

44-godišnja glumica nikada nije skrivala da voli žene, i to one starije. Tako je od 2004. do 2009. godine bila u vezi s 61-godišnjom glumicom Cherry Jones, a od 2015. godine je u sretnoj vezi s 32 godine starijom Holland Taylor, zvijezdom serije "Dva i pol muškarca". "Kad me ljudi vide s Holland, misle da vučem traume iz djetinjstva vezane za majku. Ovdje nema skrivenih namjera, brinemo se jedna za drugu. Imam sreću da sam u vezi s nekim tko je stariji i pametniji od mene", zaključila je Paulson, koja je partnericu upoznala 10 godina ranije, no tek ih je 2015. godine povezao Twitter.

5. Miley Cyrus

Miley Cyrus zasigurno je biseksualka jer je posljednjih 10 godina održavala vezu s glumcem Liamom Hemsworthom, s kojim se i vjenčala ranije ove godine, a razveli su se svega 7 mjeseci kasnije. Ubrzo nakon prekida pjevačica je pronašla sreću u blogerici Kaitlynn Jenner, od koje se ne odvaja od ovog ljeta. Prethodno je Miley ljubila, među ostalima, i Stellu Maxwell, bivšu djevojku Kristen Stewart. Nedavno je otkrila kako su ju oduvijek privlačile žene, čak i dok je bila u vezi s Liamom, te kako je njezina prva veza bila upravo sa ženom.

6. Cara Delevingne

Slavna manekenka i glumica nikada nije skrivala svoju biseksualnost. Cara je u prošlosti ljubovala s brojnim poznatim ženama, među kojima su Miley Cyrus, Rita Ora, Michelle Rodriguez i Paris Jackson, ali i s nekim muškarcima. Ipak, smirila ju je tek glumica Ashley Benson, s kojom je započela vezu 2018. godine. Vezu su priznale tek godinu dana kasnije, a nekoliko tjedana kasnije djevojke su se vjenčale u Las Vegasu.

7. Ruby Rose

Prelijepa manekenka i glumica svijetlih očiju i kratke kose ljubovala je s brojnim ženama, no jedna je žena u njezinu životu bila čak 10 godina. Riječ je o Jessici Origliasso, koja je nakon konačnog prekida otkrila kako je njihova veza bila vrlo toksična te je svoju bivšu djevojku optužila za maltretiranje. Krajem 2018. godine Jessica je započela vezu s glazbenikom Kaijom Cartonom, a Ruby im je javno čestitala te poručila kako je sretna zbog oboje, no Jessica je imala vrlo oštar odgovor. "Ruby, prije četiri mjeseca rekla sam ti da više ne kontaktiraš sa mnom. Ne želim da se nastavlja to uznemiravanje pod krinkom da si javno sretna zbog mene, dok si me privatno ignorirala na svim ostalim platformama." I obožavatelji glazbenice poručili su joj da sada izgleda mnogo sretnije.