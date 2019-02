Dodjelu glazbene nagrade Grammy tijekom svih ovih godina obilježili su brojni skandali i kontroverze.

Dodjela američkih glazbenih nagrada Grammy jedan je od najiščekivanijih i najutjecajnijih događanja u SAD-u, a mi smo se uoči 61. dodjele po redu prisjetili nekih najkontroverznijih trenutaka u njenoj povijesti.

Milijuni ljudi diljem svijeta tako su dosad imali priliku svjedočiti pjevanju omiljenih zvijezda na playback, odbijanja nagrade i nastupa na prestižnoj pozornici, neprihvatljivog ponašanja, fizičkih obračuna do skandaloznih odjevnih kombinacija.

Prilikom dodjele, odnosno uoči nje došlo je do jednog od napoznatijih fizičkih obračuna među zvijezdama. Naime, pjevačica Rihanna i njen tadašnji dečko, reper Chris Brown fizički su se obračunali pri povratku s sa zabave održane u čast Grammyja, noć prije same dodjele. Vijest o njihovoj tučnjavi proširila se svijetom u rekordnom vremenu, a Rihannino lice puno modrica našlo se brojnim naslovnicama. Par je te godine trebao imati zajednički nastup no do njega nikada nije došlo.

1990. godine pjevačica Sinead O'Connor, najpoznatija po svom hitu "Nothing comparest 2 U", odbila je Grammy upravo za tu pjesmu. Smatrala je kako Grammy nagrade ne cijene dovoljno umjetničku stranu pjevanja. Kasnije se ispostavilo kako Sinead boluje od nekoliko mentalnih poremećaja.

Prije tri godine pop kraljica Madonna plijenila je pažnju provokativnom modnom kombinacijom. Tada 57-godišnja pjevačica prošetala je crvenim tepihom u crnim kožnim čizmama, mrežastim čarapama i minijaturnoj haljinici s dubokim dekolteom u kojoj je pokazala i stražnjicu. U jednom je trenutku čak podigla haljinu otkrivši tako crne tange i steznik koji joj je pridržavao pozadinu.

A što se odjevnih kombinacija tiče i dan danas pamtimo zelenu Versace haljinu s dubokim dekolteom u kojoj se pojavila Jennifer Lopez i tako ušla u povijest kao jedna od najpoznatijih haljina svih vremena.

Za jedan od skandala zaslužna je i mlada novozelandska pjevačica hrvatskog porijekla Lorde. Ona je prošle godine odbila nastupiti na dodjeli Grammyja u New Yorku, i to kako bi s još nekoliko izvođača odala počast Tomu Pettyju, no ta joj se ideja nije svidjela. Zanimljivo je i da je u vrijeme dodjele nagrada Lorde boravila baš u New Yorku.

Dodjelu Grammyja propustila je i pjevačica Janet Jackson no ne svojom voljom. Naime, Janet je kao prezentericu 2004. godine zamijenila R&B zvijezda Patti LaBelle i to zbog toga što je pokazala bradavicu tijekom nastupa na Super Bowlu s Justinom Timberlakeom.

Britanska pjevačica Adele je 2008. godine bila apsolutna pobjednica dodjele Grammyja, osvojivši ih čak pet. Prilikom preuzimanja one za album godine, Adele je u govoru zahvale istaknula kako je Beyonce njen uzor i kako joj je album "Lemonade" fantastičan. Nakon toga odlučila je jednostavno "prepoloviti" svoju nagradu, kako bi jedna polovica pripala upravo Beyonce kojoj su zbog toga potekle i suze.

Na Grammy se osim glazbe, zna uključiti i politika. Tako je prošle godine bivša kandidatkinja za predsjednicu SAD-a i supruga bivšeg predsjednika Billa Clintona, Hillary Clinton bila pravo iznenađenje dodjele. Ona je tako u snimljenom skeču zajedno s glazbenicima Johnom Legendom, Cher, Snoop Dogom čitala djelove kontroverzne knjige "Vatra i bijes" autora Michaela Wollfa o sadašnjem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u parodiji audicije za nagradu za najavljivače.

Malo koji događaj može proći bez skandala Kanyea Westa, pa tako ni Grammyji nisu izuzetak. On se 2009. godine prilikom govora zahvale Taylor Swift pojavio na pozornici, i tako uništio njen trenutak.

No za najkontrovezniju situaciju u povijesti dodjele Grammyja pobrinuo se bend Milli Vanilli gotovo trideset godina kada mu je dodijeljen Grammy u kategoriji za najbolje mlade umjetnike. I to uopće ne bi bilo sporno, da se naknadno saznalo kako pop duo uopće ne pjeva sam svoje hitove, što su na kraju i priznali. Logično, Grammy im je oduzet, a dani najveće slave postali su prošlost.