Pjevanje za upravljačem automobila jedna je od univerzalnih stvari koje su zajedničke svim ljudskim bićima. Tko ne uživa u tome da pusti glas tijekom zamorne vožnje?

Ispitivanje javnog mnijenja na 2000 britanskih vozača o tome koje im je pjesme najdraže pjevati za volanom pokazalo je da je neupitno broj jedan Queenova pjesma "Bohemian Rhapsody".

Nikakvo iznenađenje s obzirom na to da se radi o pjesmi koja podiže raspoloženje i svi je znaju. Usto, dovoljno je duga za dosadnu dionicu.

Druga je "Dancing Queen" grupe ABBA, pa "Livin' on the Prayer" Bona Jovija, "I’m Gonna Be (500 miles)" Proclaimersa i na petom mjestu "Eye of the Tiger" Survivora, pjesme koja je obilježila trećeg Rockyja.

Britanci jako uživaju pjevati "Walking on Sunshine" Katrine and the Waves, Whamovu "Wake Me Up Before You Go Go", "Happy" Pharrella Williamsa, "Girls Just Wanna Have Fun" Cindy Lauper i "I Gotta Feeling" grupe Black Eyed Peas.

U istraživanju je otkriveno da sve pjesme iz prvih deset imaju pet zajedničkih stvari koje vjerojatno i jesu razlog zašto ih toliko vole: jasnu strukturu, ritam, harmoniju, stihove i refren.

Ritam svih visokoplasiranih pjesama posjeduje vrstu beata sličnu srčanom pulsu, sve harmonije vrte se oko tri ili četiri akorda u duru, struktura pjesme logična je i može se anticipirati što slijedi. Svi su stihovi jednostavni s porukama koje svi razumijemo, a refreni su lako pamtljivi.

Ipak, stručnjaci za promet imaju upozorenje. Glazba otpušta hormon sreće dopamin, ali istodobno povećava rastresenost jer misli mogu odlutati i prizvati emotivnu reakciju povezanu s određenom pjesmom.

"Premda glazba može podići nečije raspoloženje, na način koji je usporediv s malom razinom alkohola i droge, istodobno može sniziti koncentraciju za upravljačem", kaže prometni psiholog Thomas Wagner.

(Hina)