Još je osmero kandidata ostalo pred žirijem, a do sada su naučili koliko igra može imati preokreta.

''Mislim da je među nama sve snažniji dojam o tome koliko smo jedni drugima konkurencija'', primijetio je Roko. No pred njima je novi zadatak kojeg će morati riješiti timski. ''Nema garancije, nema sigurnosti'', kazao im je Stjepan prije novog gastroduela koji ovoga puta ima sasvim nova pravila.

''Ne može me više ništa iznenaditi. Mogu me iznenaditi jedino kolege'', rekla je Gorana koja je zbog pobjede u prošlom izazovu bila voditeljica tima te je za svoj tim izabrala crvenu pregaču. Dobila je i priliku izabrati tko će biti vođa suparničkog tima. Kao što je dala naslutiti prošloga puta – izabrala je Anu. ''Do sada nije bila vođa tima i bit će to ženska borba'', komentirala je Gorana svoj odabir.

U svoj tim Gorana je prvog izabrala Ivana, a zatim Željku i Tomislava. Ana je prvu izabrala Emu jer, kaže u nju ima puno povjerenja.

''Presretna sam svojom cheficom i plavom pregačom. Ana i ja smo tako počele i evo nas opet'', kazala je Ema. Ana je odabrala i Zvjezdanu. ''Ideje koje donosi na stol su izvanserijske'', objasnila je Ana svoj odabir istaknuvši da je Zvijezdana ''kraljica okusa''. Roko je izabran posljednji te je kazao: ''Svejedno mi je u kojem sam timu. Malo mi je crveni tim življi što se tiče karaktera, ali zato sam ja u plavom timu''.

Prije nego su birali pomoćnike Melkior je cheficama rekao: ''Odabirući svoje pomoćnike, birate osobu s kojom kuhate, jer ostala dva člana tima kuhat će odvojeno od vas''.

Dakle, vođe timova i pomoćnici kuhaju na jednoj strani, a dva člana na drugoj strani zida koji je postavljen između radnih jedinica kako bi im otežao komunikaciju.

Kako će se kandidati snaći u uvjetima u kojima su timovi rascjepkani na dva dijela te im se komunikacija može odvijati samo preko zida, a što će im biti zadatak kuhati u ovim otežavajućim okolnostima, pogledajte već u večerašnjoj emisiji MasterChefa.

