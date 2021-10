U devetnaestoj emisiji showa "MasterChef" saznat ćemo tko od kandidata sljedeći ispada iz natjecanja.

Na razgovoru o poteškoćama koje su imali tijekom gastroduela Marija, ali i ostali članovi plavog tima, iznijeli su velike kritike na račun Frane, istaknuvši kako nije timski igrač.

''Sad se stvarno pokazalo da Frano nije nikakav timski igrač. Mislila sam da kad ga se usmjeri, on će raditi. Radio je u početku. Trebao je pomagati. No, uvijek moramo imati rasprave hoće li on nešto napraviti ili ne'', pojasnila je Marija.

Njemu se njezina kritika nije baš svidjela pa je zaključio kako neće dopustiti da mu netko soli pamet.

''Imam dovoljno životnog iskustva i formirana sam ličnost i nemam namjeru ispravljati nečiji ego na način da mu dopuštam da mi soli pamet'', kaže Frano te dodaje da se u timu osjećao beskorisnim.

''Mislim da smo mogli napraviti više u 90 minuta'', zaključio je, a s time se složio i žiri te ih upozorio da su počeli podcjenjivati ljude, jer možda ne znaju svi dobro kuhati, ali svi znaju što je ukusno a što nije.

Tko je odnio pobjedu u drugom gastroduelu te tko će završiti u eliminacijskom izazovu saznajte već večeras.