Denise i Katie Austin bile su prava atrakcija na reviji Sports Illustrateda u Miamiju zbog svoje pojave. Naime, jedna ima 65 godina, druga 29, ali teško je na prvu odmah reći koja je majka, a koja kći.

Denise i Katie Austin majka su i kći koje su svojom pojavom privukle pažnju na reviji Sports Illustrateda u sklopu Miami Swim Weeka.

Naime, 65-godišnja fitness guruica i i njezina 29-godišnja kći bile su prava atrakcija jer je na prvu bilo teško reći koja je majka, a koja je kći.

''Najnevjerojatniji je osjećaj na svijetu prošetati modnom pistom sa svojom kćeri. Čista radost, a sjećat ćemo se ovoga cijeli život. Zaista sam ponosna majka. Zahvalna sam Sports Illustratedu što nas je pozvao i što smo bile prva majka i kći koje smo prošetale pistom'', rekla je majka Denise za Fox News Digital.

''Željela bih da se žene osjećaju samopouzdano u svojim tijelima bez obzira na to koliko godina imaju i nadam se da ću biti inspiracija ženama iznad 50 godina da krenu voditi zdraviji način života. Poručujem im da žive život punim plućima jer su vrijedne toga'', zaključila je Denise.

Katie je istaknula da joj je majka inspiracija za sve.

''Ona je moja najveća podrška, mentorica i najbolja prijateljica koja me potaknula na ovaj potez'', otkrila je Katie koja ima diplomu Sveučilišta Južne Kalifornije s naglaskom na zdravstvu, a časopis Seventeen uvrstio ju je među 10 fitness Instagram profila koji su vrijedni praćenja. U brojnim televizijskim emisijama predstavljaju je kao stručnjakinju za fitness i prehranu, kao što su The Today Show, Hollywood Today Live, The Doctors te Home & Family.

Denise je 90-ih bila jedna od najvećih fitness gurua, a njezine kazete s videima malo tko nije imao. Ona je sve ove godine uspjela ostati u nevjerojatnoj formi.

''Ni ja nisam imuna na promjene u težini, kao i većinu žena u ovim godinama, moje me tijelo počelo izdavati. Moji uobičajeni trikovi prestali su fukcionirati, pa sam isprobala nešto novo kako bih se izborila s viškom kilograma. Tajna je u konstantnom mijenjaju treninga kako vam ne bi bilo dosadno'', rekla je Denise i dodala da iako je fitness stručnjak ne provodi cijele dane u teretani.

Njezina preporuka svima je kombinacija kardio vježbi, s vježbama oblikovanja i s vježbama istezanja.

