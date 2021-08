Molly Shannon odlučila je otvoreno progovoriti o obiteljskoj tragediji i nesreći u kojoj je ostala bez majke i sestre, a koju je skrivio njezin otac.

Američka glumica i komičarka Molly Shannon ostvarila je golemi uspjeh i ponovni uspjeh karijere zahvaljujući hit-serijam "The White Lotus" i "The Other Two", a ovih je dana odlučila progovoriti o tragediji koja je potresla njezinu obitelj.

Naime, 56-godišnja Molly izgubila je majku, mlađu sestru i sestričnu u prometnoj nesreći kada je imala samo četiri godine, a za koju je bio kriv njezin otac koji je vozio pod utjecajem alkohola i koji je preživio s teškim ozljedama. Glumica je dosad o tragičnom događaju rijetko govorila u javnosti tijekom 30-godišnje karijere, ali sada je u intervjuu za The Los Angeles Times priznala kako je to utjecalo na njezin život.

"Srce mi je bilo slomljeno i bila sam jako tužna, pokušala sam to sve zadržati u sebi nekako kao dijete. Ali nema šanse da osjetite tu vrstu duboke boli zbog toga što su vam majka i sestra mrtve i da zadržite to sve u sebi. To se sve kasnije pojavljuje u životu i prati vas", priznala je Molly.

Glumica se proslavila nakon manjih uloga u serijama "In Living Colour" i "Twin Peaks", a onda se 1995. godine pridružila ekipi showa "Saturday Night Live". Te je godine stvorila omiljeni lik Mary Katherine Gallagher koju je glumila i nekoliko godina kasnije u filmu "Superstar".

Njezina gluma često bi uključivala bacanje na različite predmete poput metalnih stolaca, bez ikakavih sigurnosnih podloga i nije marila hoće li se ozlijediti.

"Nije me bilo briga jesam li se porezala ili krvarim. Bilo mi je svejedno. Bila sam bezobzirna, a zbog onog što sam prošla u životu, jednostavno me nije bilo briga za ništa", otkrila je.

O obiteljskoj tragediji pisala je i u svojim memoarima "Hello Molly!" koji će izaći u travnju sljedeće godine.

"Imala sam osjećaj kao da sam srce stavila na stol, ali nadam se da će moja priča pomoći drugima", dodala je Molly.

Otkrila je i da dok se njezin otac oporavljao od nesreće, da su ona i njezina druga sestra Mary živjele s tetom i kako je bila svjesna da joj život više nikad neće biti isti i sve je htjela raditi kao što je radila majka, čak i rezati kruh.

"Sve me to izluđivalo", dodala je i priznala da su je i neke zabavne stvari u djetinjstvu znale jako rastužiti jer su je podsjećale na sestru i majku bez kojih je zauvijek ostala.