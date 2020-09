Millie Bobby Brown opisala je teške dane svoje glumačke karijere i otkrila u kakvim se novčanim problemima njezina obitelj nalazila.

Jedna od najpopularnijih mladih glumica današnjice, koja se proslavila u seriji "Stranger Things" 16-godišnja Millie Bobby Brown detaljno je opisala skromne početke prije nego što je postala svjetska zvijezda.

Gostujući u emisiji na BBC-ju Millie je otkrila je kako ju je otac Robert vozio na glumačke audicije diljem Los Angelesa, ali samo na one za koje je zapamtila sav potreban tekst jer u to vrijeme nisu imali dovoljno novca za gorivo. Dodaje kako je iza nje teška borba i da je, unatoč tome što je danas slavna, ostala ista kao i prije.

"Vozili bismo se svaki dan po 45 minuta, jela sam orašaste plodove, bila nervozna i prestrašena. Na audicijama sam govorila s punim američkim naglaskom jer tako su mi bile veće šanse da dobijem ulogu. Nosila bih obične kratke hlače, prugaste majice bez logotipa, nisam nosila šminku i tako sam bila spremna svaki dan. Nismo imali dovoljno novca za gorivo, pa me tata nije vozio ako nisam napamet znala baš svaku rečenicu", izjavila je Millie.

Kao najuzbudljiviji trenutak karijere navela je susret s bivšim predsjednikom SAD-a Barackom Obamom, ali je dodala kako sebe uopće ne doživljava slavnom osobom.

"Mislim da se nikad nisam pogledala u ogledalu i pomislila da sam sada poznata", priznala je Millie.

Uz to, od samog se rođenja susrela sa zdravstvenim problemima. Naime, liječnici joj nisu uspjeli spasiti sluh na jednom uhu. No to ju nije spriječilo da dospije do mjesta na kojem se danas nalazi.

Kao prirodno nadareno dijete, nikada nije pohađala službene satove pjevanja i glume, a danas se nalazi među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu prema magazinu People. Do tog ju je mjesta dovela njezina strast i ljubav prema onome što ju ispunjava, što se jednostavno nije moglo ignorirati.

Njezini su roditelji toliko vjerovali u nju da su jednog dana sve odlučili rasprodati i preseliti se s njom i još dvoje djece iz Velike Britanije u Hollywood. Millie je vrlo brzo počela dobivati manje uloge u popularnim serijama poput "Moderne obitelji" ili "Uvoda u anatomiju", no glavne su joj uloge uvijek nekako izmicale iz ruku.

Obitelj se zatim našla u teškoj financijskoj situaciji, a novac im je posudio Millien menadžer kako bi ne bi proglasili bankrot. Njezina starija sestra zbog očaja se odlučila vratiti natrag u Veliku Britaniju. Četiri godine nakon života gotovo na rubu siromaštva obitelj Brown ostala je bez novca i više nije mogla poduprijeti Millie i njezin veliki san da se bavi onime što voli. Život u Americi više nije bio moguć i cijela se obitelj vratila kući.

"Prolili smo mnogo suza, prolazili smo zaista teška vremena i bila sam očajna. Nisam mogla dobiti niti jednu ulogu i mislila sam da je to kraj svega", otkrila je Millie.

Nakon povratka u Veliku Britaniju obitelj je bila toliko siromašna da si nisu mogli priuštiti život u vlastitom stanu, već su se uselili k Millienoj teti.

Unatoč teškoj situaciji Millie nije htjela odustati od svojih snova i odlučila je odlaziti na sve audicije na koje se mogla prijaviti. Audicije su se zaredale jedna za drugom, sve dok se nije prijavila na onu koja će joj zauvijek promijeniti život.

Bila je to audicija na kojoj ju je jedna od glavnih agentica s gađenjem gledala te joj na kraju rekla da je prezrela i preodrasla za ulogu koju oni trebaju. Millie je napustila audicijsku prostoriju na rubu suza i pritom nije mogla zamisliti što će joj se sljedeće dogoditi.

Naime, ubrzo je uslijedio poziv na novu audiciju koja se održavala na sasvim drugom kraju grada, na koju je jedva stigla, pogledala agenta ravno u oči i slomila se jer je jedan od zadataka bilo plakanje. Bila je to audicija za seriju "Stranger Things", koja ju je vinula u zvijezde i promijenila joj život zauvijek.