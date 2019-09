Mickey Rourke je bio seks-simbol 80-ih, no njegova se karijera spektakularno sunovratila.

Životni put porsnule holivudske zvijezde Mickeyja Rourkea atipična je priča o uspjehu, slavi i njezinim negativnim posljedicama. Seks-simbol 80-ih i tiha patnja milijuna žena, Mickey je bio jedan od najvećih frajera svijeta kojemu su se žene bacale pod noge, a danas je posrnuli glumac i boksač kojeg svijet pamti još samo po bezbrojnim plastičnim operacijama i šokantnom fizičkom izgledu.

Svojom ulogom u filmu "Devet i pol tjedana", erotskoj drami iz 1986. koja je zapalila kinodvorane diljem svijeta, Mickey je postao vruća holivudska roba, a svi su mu predviđali dugu i uspješnu karijeru. Nažalost, ostvarilo se potpuno suprotno.

Samo pet godina nakon svog velikog uspjeha Mickey se povukao iz svijeta glume i počeo se baviti profesionalnim boksom. Svakodnevno je sudjelovao u brutalnim borbama, što je ostavilo posljedice na njegov fizički izgled, ali i na zdravlje jer je nekoliko puta zadobio teški potres mozga.

U tom nasilnom svijetu fizičkih obračuna Mickey je izdržao tri godine, a 1994. pokušao se vratiti na filmska platna. Iako je dobivao uloge, one su bile male i nezamjetne, a njegova prijašnja slava već je opasno počela hlapjeti pa se više nije mogao ubrojati na holivudsku A-listu glumaca.

Nakon niza pokušaja i podbačaja Mickey se 2008. nakratko vratio u velikom stilu - filmom "Hrvač". Za tu je dramu o životu propalog hrvača Mickey dobio BAFTA-u, Zlatni globus, kao i nominaciju za Oscara. Činilo se kao da mu je svijet ponovno bio na dlanu - ali ne zadugo.

Pojavio se u još nekoliko komercijalno uspješnih filmova poput "Iron Man 2" i "Expendables", no kritika, a ni publika ga nisu posebno zamijetile, pa je ponovno potonuo u zaborav.

Kako je nekoć bio veliki zavodnik i miljenik žena, ne čudi da se u zagrljaju ovog glumca našao i povelik broj slavnih ljepotica. Mickey je dva puta bio oženjen, no nema djece. S prvom suprugom Debrom Feuer bio je u braku 8 godina, a navodno im se odnos počeo urušavati nakon njegovih eksplicitnih scena seksa za film "Devet i pol tjedana", za koje se pričalo da nisu simulirane, već je došlo do pravog seksa na setu.

Drugi glumčev brak također je završio neslavno ,i to zbog optužbi za zlostavljanje u braku i obiteljsko nasilje. U braku je bio s glumicom Carre Otis, no njihov je odnos bio pun turbulencija pa je čudo što su izdržali čak šest godina zajedno. Nakon što se drugi put razveo 1998., Mickey dugo vremena nije bio romantično povezivan ni s kim, a onda se 2009. zaljubio u rusku manekenku Anastassiju Makarenko, s kojom je do danas u sretnoj vezi. Anastassija je inače od njega mlađa 34 godine.

Priča o uspjehu Mickeya Rourkea zapravo je priča o promašenim životnim prilikama i donošenju loših profesionalnih odluka. Danas Mickey šokira svojim izgledom jer se u proteklih 20 godina podvrgao velikom broju estetskih zahvata koji su mu gotovo u potpunosti deformirale lice.

"Lice mi je bilo u neredu zbog boksanja, ali otišao sam krivom čovjeku da mi ga ponovno sastavi", priznao je Mickey i potvrdio kako je svjestan da mu je fizički izgled zbog loših odluka iz prošlosti uništen.

Često ga se može vidjeti u šetnji sa psima, koje obožava, te u društvu prijatelja kako obilazi barove Los Angelesa, a sve rjeđe na filmskim platnima.