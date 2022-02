Meghan Markle sudjelovala je na jednom online panelu, a jedan detalj na njoj se posebno isticao, koji obožavateljima kraljevske obitelji nikako nije mogao promaknuti.

Meghan Markle pojavila se u javnosti nakon dugo vremena i to na online panelu DealBook u organizaciji New York Timesa gdje je vodila glavnu riječ o važnosti ekonomije i jednakosti žena.

40-godišnja Meghan za tu je priliku odabrala neupadljivo i klasično modno izdanje, pojaviviši se odjevena u crnoj boji od glave do pete, no sve je začinila posebnim detaljem za koji se nije slučajno odlučila. Naime, na majici je imala crveni cvijet maka i to kako bi odala počast i obilježila sjećanje na žrtve Commonwealtha u svjetskim ratovima i kasnijim sukobima, što obožavateljima kraljevske obitelji nikako nije promaklo.

Meghan je inače nedavno podnijela zahtjev za zaštitu imena svojeg nekadašnjeg bloga The Tig, čime je potaknula nagađanja o povratku u blogerske vode. The Tig je bio njezin osobni blog u kojem je pisala o svim detaljima iz svojeg života te se često znala dopisivati s obožavateljima, a obrisala ga je u travnju 2017. godine, malo prije objave zaruka s princem Harryjem.

Pokrenula ga je 2014. godine, dok je glumila u seriji "Suits", a nazvala ga je po svojem omiljenom brendu vina - Tignanello. Blog, kao i sve svoje društvene mreže, morala je obrisati kada je postala članica britanske kraljevske obitelji. No otkako su se Harry i ona odrekli titula i sa svojom djecom započeli novi život u SAD-u, stroga kraljevska pravila za njih više ne vrijede.

