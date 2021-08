Meghan Markle i princu Harryja pada popularnost na društvenim mrežama što pokazuju najnovija istraživanja, a čini se da su Kate Middleton i princ William sve popularniji.

Meghan Markle i princ Harry iz dana u dan gube pratitelje na Instagramu, najpopularnijoj društvenoj mreži sadašnjice, dok se ta brojka kod princa Williama i Kate Middleton samo povećava.

Rezultati su to istraživanja koje je provela jedna britanska tvrtka za analizu podataka i došla do otkrića da je Meghan i Harryja u posljednjih godinu dana prestalo pratiti 700 tisuća ljudi i u ovom ih trenutku prati 10,1 milijun ljudi, prenosi The Sun.

U međuvremenu Kate i William se mogu pohvaliti brojkom od 13 milijuna pratitelja, a ona se u posljednjih godinu dana povećala za milijun.

Kraljevski stručnjaci to objašnjavaju činjenicom da su ljudi jednostavno umorni i da im je dojadio stav i ponašanje Meghan i Harryja.

"Drugima poručuju da budu suosjećajni, a a oni sami to nisu prema članovima svoje obitelje. Žale se na klimatske promjene i promiču ekologiju, no onda uskaču u privatne zrakoplove. Ljudi ne odobravaju takvo ponašanje", pojasnila je stručnjakinja koja prati i komentira živote članova kraljevske obitelji Angela Levin.

Istraživanje je također pokazalo da samo 66% Meghaninih i Harryjevih pratitelja čine ljudi, a ostatak su vjerojatno botovi koji masovno prate određene račune.

Njihova je popularnost imala uspone i padove otkako su se službeno povukli s kraljevskih dužnosti u ožujku 2020. godine, a u travnju ove godine objavljeno je da kako im popularnost neprestano pada i da je najmanja ikad. Tome je prethodio bombastični intervju koji su snimili s Oprah Winfrey i neke članove vlastite obitelji optužili za rasističko ponašanje bez da su naveli njihova imena.

Nakon toga teško stiću naklonost britanske javnosti, a Harryjeva je popularnost dodatno pala nakon sprovoda princa Philipa, rezultati su istraživanja YouGova. Prema njihovim podacima više od 1700 Britanca je između 21. i 22. travnja imalo uglavnom negativno mišljenje o njemu, unatoč tome što se vratio u Veliku Britaniju na djedov ispraćaj.