Meghan Markle i princ Harry objavili su preslatke fotografije svoje kćeri Lilibet koja je proslavila prvi rođendan.

Meghan Markle i princ Harry objavili su novu sliku svoje kćeri Lilibet i to povodom njezina prvog rođendana kojeg je proslavila u Velikoj Britaniji tijekom obilježavanja platinastog jubileja kraljice Elizabete.

Harry i Meghan priredili su u Frogmore Cottageu opuštenu vrtnu zabavu s rođendanskom tortom, balonima, i grickalicama, a sada su na društvenim mrežama objavili fotografije s proslave i izazvali oduševljenje svojih obožavatelja. Lilibet na njima pozira sa širokim osmijehom, sada se već jasno vidi kako ima crvenkastu boju kose kao njezin otac Harry, a za svoj poseban dan nosila je svjetloplavu haljinu i bijelu mašnu u kosi.

Here's an adorable photo of Lilibet, on her 1st birthday on Saturday at Frogmore Cottage on the Windsor Castle estate. pic.twitter.com/8gsuvYi9nn