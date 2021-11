Matt Damon prodao je svoju luksuznu vilu po cijeni od 18 milijuna dolara i to izvršnoj direktorici Warner Brosa Ann Sarnoff.

Holivudski glumac Matt Damon konačno je uspio prodao svoju zadivljujuću vilu Pacific Palisades za 18 milijuna dolara, nakon što se nekretnina na tržištu nalazila godinu dana.

Vila veličine 13.508 četvornih metara prvobitno se prodavala po cijeni od 21 milijun dolara, ali je nakon nekoliko mjeseci ona smanjena na 17,9 milijuna dolara jer su ponude sporo stizale.

Prema pisanju Daily Maila kupila ju je izvršna direktorica Warner Brosa Ann Sarnoff kupila je vilu sa sedam spavaćih soba i deset kupaonica i to gotovo deset godina kasnije nakon što su je Matt i supruga Luciana Barroso kupili za 15 milijuna dolara.

Za prodaju su se odlučili u siječnju ove godine nakon što su se preselili u penthouse od 6000 četvornih metara u Brooklyn Heightsu u New Yorku, objavio je The New York Post.

Vila inspiriranom zen stanjem uma izgrađena je 2004. godine, a nalazi se na više od pola hektara zemljišta. Glavno obilježje joj je kombinacija toplih detalja od drveta i kamena, a prema izvornom konceptu nije rađena nikakva velika rekonstrukcija.

S visokim stropovima i prozorima ambijent je sofisticiran, a uređenju su doprinijeli i brojni pomno odabrani detalji.

Novi stanovnici uživat će ​​u pogodnostima luksuznih gastronomskih i trgovačkih lokacija u blizini kao što su The Palisades Village, Santa Monica i The Riviera Country Club, a fotografije luksuznog zdanja pogledajte u našoj galeriji.

