Mlada talijanska glumica Matilda de Angelis privukla je pažnju u seriji "Slom" u kojoj se snimila strastvene scene s Nicole Kidman i u kojoj se skinula do kraja.

Jedna od serija o kojoj se ovih dana najviše priča je "Slom" s Nicole Kidman i Hughom Grantom u glavnim ulogama, a čija se radnja temelji na romanu spisateljice Jean Hanff Korelitz.

U seriji se pojavljuje i 25-godišnja talijanska zvijezda u usponu Matilda de Angelis, čija je scena strastvenog poljupca i golotinje s Nicole Kidman vruća tema. Mlada glumica tvrdi da joj to nije predstavljalo baš nikakav problem i da se nije nimalo uplašila kada je pročitala opis njihova intimna susreta u scenariju serije.

"Ljubiti Nicole je bilo nešto što me nije uopće uplašilo. Znam da se dobro ljubim pa se nisam zamarala time", izjavila je Matilda u intervjuu za W magazin.

Ovaj osjećaj samopouzdanja nesumnjivo je pomogao mladoj glumici da dobije ulogu u seriji s Nicole i Hughom, iako je relativno nepoznato lice u glumačkom svijetu. Prvu profesionalnu ulogu dobila je tek prije pet godina kada se pojavila u nekoliko talijanskih projekata uključujuči "Tutto può succedere", "The Prize", "The Big Other" i "Youtopia".

Serija "Slom" je njezin prvi rad na američkoj produkciji i njezina prva uloga na engleskom govornom području. Glumica koja inače živi u Rimu, mjesecima je učila engleski jezik prije nego je stigla u New York gdje se prošle godine odvijalo snimanje serije.

"To je bio moj prvi posjet New Yorku. Bila sam jako uzbuđena, New York je možda najznamenitiji grad na svijetu. Bilo mi je jako uzbudljivo šetati i gubiti se po gradu. Stalno sam primjećivala mjesta poznata iz filmova. Obožavala sam se tako igrati", izjavila je Matilda.

Njezin ulazak u svijet filma zvuči poput neke bajke. Naime, Matilda se na nagovor prijatelja javila na jednu audiciju u Rimu, na kojoj je redatelj tražio amatersku glumicu specifičnog naglaska iz određene regije u Italiji. Matilda koja je odrasla u gradu u blizini Bologne, na sjeveru države, uklopila se savršeno u njegovu viziju i dobila je ulogu.

U svom rodnom gradu snimila je i video potreban za audiciju serije "Slom" nakon što joj je agent poslao informacije o projektu.

"Nakon čitanja scenarija bila sam poprilično sigurna da neću dobiti ulogu, jer to je važna i velika scena, a ja sam ju radila sama. No odlučila sam dati sve od sebe. Kad su mi rekli da sam dobila ulogu stvarno nisam mogla vjerovati", priznala je.

Matilda u hit-seriji glumi mladu majku Elenu Alves koja stvori nemir kada se pojavi pred vratima privatne škole na Upper East Sideu i upozna Grace, koju glumi Nicole Kidman, i njezine prijatelje, i okrenut će joj život naopako.

Matilda priznaje da joj gole scene nisu teško pale i da na njih gleda kao na umjetničko izražavanje.

"Bilo da se radi o mojim očima, ustima, grudima ili vagini, moje je tijelo samo još jedan alat za izražavanje. To sam još uvijek ja. Sve dok mi je cilj komunicirati nešto složeno, golotinja može biti moćan način izražavanja i uvjeravanja", objasnila je Matilda.

A da je uspjela u svom naumu govori i činjenica da je nedavno krasila naslovnicu časopisa Grazia i dovršila snimanje projekta o Leonardu da Vinciju u kojem glumi s Freddijem Highmoreom i Aidanom Turnerom.