Massimo Savić nastupao je na "Beer Festu" u Srbiji pa priznao koliko voli piti obično pivo te dodao da ga narodna muzika uopće ne privlači.

Glazbenik Massimo Savić gostovao je na Ušću gdje je prije odlaska na pozornicu, dao intervju za Blic.rs.

Novinarima je priznao da je veliki obožavatelj piva...

" Za mene je set lista kao pisanje scenarija za film. Morate imati svoj scenario, put zaplet i rasplet. Volim ovakve koncerte. Pijem pivo, ja sam pivopija prije svega. Volim i vina, imam omiljeno, to je srednje skupa kategorija, ali sam prvenstveno sam pivopija, pijem ono obično radničko pivo. Ja nisam neki ljubitelj narodnjaka, tako da je ovo moj ambijent".

"Ja sam i dalje u tinejdžerskom periodu i dalje idem na ovakve koncerte, to je to samo vrijeme prolazi. Nastojao sam se sačuvati. Ako je život slalom, pa imate one zastavice, koje prolazite, ja ni na jednoj nisam ostavio na jednoj jetru, na drugoj slezinu, ovdje pluća.... Nekako sam stigao dolje, a da se nisam nešto puno oštetio. Bio sam nedavno kod liječnika i oni su bili začuđeni mojim zdravstvenim stanjem, što je jedna lijepa vijest", dodao je glazbenik.

Rekao je i kako je glavni ključ u životu upravo napredak...

" Ima ljudi koji su zaostali u osamdesetima i mentalno i kako hoćete. Znam sresti ljude koji imaju 10 godina manje od mene, a izgledaju kao moj deda. Tajna je u učenju, jer ako je čaša puna nemaš je sa čim napuniti. Moraš upozoravati sebe da si mali i da moraš naučiti nešto novo".

Massima na Instagramu inače prati preko 33 tisuće ljudi, a s njima najčešće dijeli svoje glazbene uspjehe i novosti.

