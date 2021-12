Mary J. Blige snimljena je na plaži u Miamiju gdje se opuštala nakon snimanja novog albuma.

Američka pjevačica Mary J. Blige marljivo je radila u studiju dovršavajući svoj 14. studijski album "Good Morning Gorgeous" kako bi što prije najavila svoj veliki povratak na glazbenu scenu i pokušala ostvariti uspjeh iz 90-ih i 2000-ih.

A nakon snimanja novih pjesmama i pripremanja albuma 50-godišnja pjevačica odlučila je uzeti predah i uživati plaži u Miamiju, gdje su ju snimili i dežurni paparazzi i to nakon što se već neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti. Mary je nosila minijaturni bikini u kojem je istaknula sve obline dok se kupala u oceanu i sunčala na ležaljci, a osoblje na plaži pobrinulo se da joj ništa ne nedostaje.

Mary je kroz godine bila sklona čestim promjenama imidža, a trenutačno joj zaštitni znak duga platinasto plava kosa koju je na plaži nosila skupljenu u rep. Svoje golišave i seksepilne fotografije često dijeli i na društvenim mrežama.

Svoj posljednji album "Strength Of A Woman" pjevačica je objavila 2017. godine, a sada se na scenu vratila s dva nova singla "Good Morning Gorgeous" i "Amazing" kojima je ujedno najavila i novi album.

"Uzbuđena sam što će moji obožavatelji čuti ove prve dvije pjesme kako bi im dali uvid u ono što dolazi. Zahvalna sam svim suradnicima i partnerima koji su prošli sa mnom kroz ovaj proces, a još više sam zahvalna svojim obožavateljima i nadam se da će uživati ​​uz novu glazbu", izjavila je Mary za Pitchfork.

Mary je glazbenu karijeru započela 1991. godine, a njezinih 8 od 13 objavljenih albuma postiglo je višeplatinastu prodaju i donijelo joj čak devet Grammyja.

2018. godine službeno se razvela nakon 12 godina braka s Kenduom Isaacsom, s kojim nije imala djece i od tada je sama.

Pjevačica je u rujnu prošle godine za časopis Variety izjavila da je bila dobro nakon njihova prekida, no bilo je potrebno puno rada na samoj sebi.

"Živim. Nisam sretna zbog puno stvari. Mislila sam da me netko voli, zar ne? Ispostavilo se da je bio prevarant koji je htio moj novac. Kad izađeš iz nečega takvog, shvatiš da nikada to nije bilo to i da je. postojala neka koja je bila njegova kraljica. No moram se i dalje smiješiti i održavati raspoloženje jer je ovo dizajnirano da me ubije", izjavila je Mary tada u razgovoru za Variety.

Sud joj je tada naložio da svom otuđenom mužu plaća 30 tisuća dolara mjesečno kao privremenu bračnu uzdržavanje, a kad je podnijela zahtjev za razvod - navodeći nepomirljive razlike kao razlog, pjevačica je zatražila da se ukine presuda suda da Isaacsu plaća bračnu potporu.

Prema pisanju magazina People iz sudskih je dokumenta bilo vidljivo da je Mary tvrdila kako je Isaacs potrošio više od 420 tisuća dolara tijekom njihovog braka na navodne putne troškove, koji su uključivale i ženu s kojom je imao aferu. Također je tvrdila da Isaacs vozi Mercedes za koji je ona unaprijed platila najam i da joj je odbio dati njezine Grammyje i nagrade za druga postignuća.

Mary je tijekom brakorazvodne parnice otkrila i da je bila jedina hraniteljica u obitelji te da je opterećena svim dugovima koji su navodno iznosili više od 10 milijuna dolara.

