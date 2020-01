Mariah Carey u ožujku ove godine proslavit će 50. rođendan, a usprkos godinama slavna pjevačica odlično izgleda. Ipak, prate je i neke nemile modne situacije...

Vlasnica megatiha "All I Want For Christmas Is You" pojavila se na premijeri filma "A Fall From Grace" u New Yorku te je prisutnima pokazala sve svoje najveće "hitove".

Naime, Mariah Carey u uskoj je haljini stigla na premijeru te još jednom dokazala da se izvrsno drži unatoč svojim godinama i ponosno je pokazala svoje obline.

Pjevačica je napravila odmak od svog glamuroznog izgleda te je obukla jednostavnu haljinu koja najviše naglašava upravo njezine obline.

Na premijeri je pozirala i s redateljem i scenografom filma "A Fall From Grace" Tylerom Perryjem.

Glazbena diva Mariah Carey u ožujku ove godine će proslaviti 50. rođendan, a u javnosti pazi da bude glamurozna, unatoč tome što često zna imati premale i uske krpice koje ne odgovaraju njezinim oblinama.

Poznata je i po tome da se nemilosrdno fotošopira na društvenim mrežama da izgleda bolje i mršavije, a njezine pogreške prilikom toga su često ispadaju jako smiješne.