Luksuzno imanje Jamesa Packera u Meksiku našlo se na meti kritika susjeda i to zbog pomalo bizarnog razloga.

Australski milijarder James Packer ovih se dana našao u središtu pozornosti, ali i brojnih kritika svojih susjeda u meksičkom Cabo San Lucasu gdje renovira svoje lukskuzno imanje, koje se nekima očito baš i ne sviđa.

54-godišnji James u obnovu svoje nekretnine uložio je vrtoglavih 50 milijuna dolara, no prema riječima susjeda, sve nalikuje strogo čuvanom zatvoru i to ih nije nimalo impresioniralo. Zemljište je kupio 2018. godine, a radovi uređenja potrajali su sve do danas.

"Iskreno, nalikuje na zatvor s maksimalnom zaštitom", izjavio je jedan od zgroženih susjeda za Daily Mail Australia, a osvanule su i fotografije pa je svima postalo malo jasnije o čemu priča.

Na njima se vidi prostrano imanje s mnoštvom zgrada, bazenom i privatnom plažom, a sve okružuje masivni betonski zid i žica.

Ranije ovog mjeseca otkriveno je i kako milijarder prodaju svoju super jahtu po cijeni od 282 milijuna dolara, a koju je kupio prije dvije godine, a prije tri godine postao je i vlasnik vile u Los Angelsu vrijedne 80 milijuna dolara kako bi bio bliže svojoj djeci koji tamo žive s njegovom bivšom suprugom Ericom Packer.

Prema pisanju Vogue Livinga kuća ima sedam spavaćih soba, garažu za osam automobila, kozmetički salon, vanjski bazen, kućno kino i vinski podrum. Ranije je bila u vlasništvu glumca Dannyja DeVita i njegove supruge Rhee Perlman.

Uz to James je vlasnik i luksuzne kuće za odmor u Aspenu vrijedne 20 milijuna dolara koju dijeli s bivšom suprugom, te stan od 60 milijuna dolara u Sydneyju.

James koji se rijetko pojavljuje u javnosti, nekad je privlačio pozornost zbog veze s pjevačicom Mariah Carey koja je sve iznenadila, kao i život kakav je vodio s njom, pojavljujući se na raznim društvenim događanjima i zabavama, s obzirom na to da je prije toga preferirao povučeni život, bez publiciteta i velike pažnje javnosti. Njihova je veza rezultirala zarukama, ali su ih raskinuli 2016. godine.

James je o njihovu odnosu odlučio progovoriti u biografiji "The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer", u kojoj navodi da je u razdoblju njihova prekida postao toksičan, a negirao je i da su nakon raskida zaruka postigli dogovor o novčanoj naknadi koju joj je isplatio. Objavio je i da je pjevačica na početku bila zabavna, ali da se mentalno nalazi na jako mračnom mjestu.