Luisa Figa i njegovu prekrasnu kćer paparazzi su ulovili na kupanju gdje su pokazali svoje zgodne figure.

Umirovljeni portugalski nogometaš Luis Figo uživa sa jednom od svoje tri kćeri na Ibizi, a tamo su ih paparazzi ulovili dok su izlazili iz mora.

Luis je u kratkim bordo kupaćim hlačicama pokazao svoje zanosne mišiće i isklesani torzo, ali i bezbroj svojih minijaturnih tetovaža, dok je njegova kćer pokazala zgodnu figuru i zategnutu stražnjicu u dvodijelnom maslinastom badiću s bijelim detaljima.

Vidno su uživali nasmiješeni na kupanju, ali i kasnije dok su se sunčali na ležaljkama.

Bivši nogometaš s obitelji je prije par godina posjetio Hrvatsku, a tada je za In Magazin prokomentirao kakvi mu se čine Hrvati kao ljudi:

''Mislim da to narod pomalo sličan jer je to malena zemlja kao Portugal. Živi od turizma. Vrlo su simpatični, gostoljubivi, prijateljski, domaćinski. To je narod koji se bori, zbog svoje kulture i tradicije, a opet su simpatični".

U braku je sa švedskom manekenkom Helen Svedin, a s njom ima i tri prekrasne kćeri Daniele, Martrine i Stelle.

Na Instagramu ga prati skoro 4 milijuna ljudi, a nedavno je objavio i proslavu svoje 25 godišnjice braka sa Helen.

