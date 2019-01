Malo je poznato da su 60-tih godina prošloga stoljeća Beatlesi pokušali otkupiti filmska prava za "Gospodara prstenova".

John Lennon je htio glumiti Golluma, Paul McCartney Froda, a grupa je željela da film režira Stanley Kubrick.

No, plan im se izjalovio kada je suradnju odbio autor epskog romana JRR Tolkien.

Sada, u čudnom obratu sudbine, novi film o Beatlesima režirat će Peter Jackson koji je "Gospodara prstenova" 2001. donio na veliko platno, piše BBC.

Taj će oskarovac oživjeti napeto snimanje posljednjeg albuma slavnog britanskog banda "Let It Be", koristeći se s 55 sati dosad nepoznatih videosnimki iz 1969.

Jackson je u priopćenju film opisao kao "ultimativno iskustvo o kojem obožavatelji Beatlesa već dugo sanjaju".

"To je kao da vas je neki vremenski stroj vratio u 1969., da sjedite u studiju i promatrate četvoricu prijatelja kako zajedno stvaraju čudesnu glazbu".

Snimke su izvorno trebale postati televizijski dokumentarac, no na kraju su postale osnova za filma "Let It Be".

Beatlesi su dugo premišljali oko te ideje. Navodno im se nije sviđalo to što je naglasak u snimkama na njihovim nesuglasicama u prvim danima snimanja albuma, iskustvu koje je George Harrison opisao kao "najgore od najgoreg", a Lennon jednostavno nazvao "paklom".

No, čini se da Jacksonova verzija obećava puno vedriju sliku snimanja koje je kulminiralo nastupom benda na krovu studija Apple Corps u Savile Rowu u London, prije točno 50 godina, 30. siječnja 1969., navodi BBC.