Lolo Jones progovorila je o svojoj odluci da ne stupa u spolne odnose prije braka i nevolji koje joj je ona prouzročila.

Slavna američka atletičarka Lolo Jones osim što niže uspjehe u profesionalnoj karijeri, intrigira javnost svojim načinom života i vjerovanjima, točnije odlukom da ne stupa u spolne odnose prije braka, a o čemu je i sama progovorila.

"Pokušavala sam s ljudima iz različitih društvenih sfera, čak i s kolegama atletičarima, ali uvijek bi uslijedio raskid i moje bi srce bilo slomljeno. Odlučna sam u tome da prvi seks imam u braku, ali nikako da nađem pravog muškarca", izjavila je 40-godišnja Lolo u jednom od nedavnih intervjua.

No nakon što je o tome odlučila javno progovoriti popis muškaraca s kojima bi mogla biti dodatno se smanjio.

"To je bila greška, ubilo mi je sve izlaske nakon toga. Nisam imala šanse, ranije sam uvijek razmišljala: "Ok, kako da mu kažem, da pričekam dok me ne upozna kao osobu ili da samo bacim bombu", priznala je.

Nedavno je objavila i video u kojem je otkrila koliko želi obitelj, te da je odlučila pokušati s umjetnom oplodnjom i zamrzavanjem jajnih stanica.

"Nastavit ću se moliti Bogu da me počasti čovjekom dostojnim njemu. Molim se godinama i mnogo sam suza prolila da mi Bog dozvoli da pronađem supruga. Čak sam se molila i da ako ne želi da se udam, da ukloni tu želju iz mog srca. Ali kako su godine prolazile željela sama se udati sve više i želim imati svoju obitelj. Nastavljaju lomiti moje srce. Često me zadirkuju zbog toga što sam odlučila da nemam seks prije braka. Momci mi u inboks pišu da sam stara. Da sam isprana i da trebam završiti s tim. I tako ja zajecam. Gdje si Bože? Jedan dio Biblije kaže: "Ako tražiš nešto u moje ime, napravit ću to. Tražila sam od Boga da ispoštuje želju mog srca. Tvoja riječ kaže da je dvoje bolje od jednog", izjavila je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji.

Lolo na profilu na Instagramu trenutačno ima više od 500 tisuća pratitelja i s njima dijeli trenutke iz privatnog života pa je tako ovih dana objavila postupak smrzavanja jajnih stanica, a nerijetko objavljuje i zanosne fotografije u badićima za koje dobiva same komplimente.

