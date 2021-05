Mnogi su uvjereni da bi Hrvatska prošla u finale Eurosonga da je Albina nastupila u drugoj polufinalnoj večeri.

Nakon druge polufinalne večeri Eurosonga Twitter su ponovno preplavile bijesne reakcije zbog ispadanja Hrvatske s natjecanja.

Mnogi su sada uvjereni kako bi se Albina plasirala u finale da je nastupila u drugom polufinalu jer je, kako pišu na društvenoj mreži, konkurencija bila mnogo slabija nego u prvoj polufinalnoj večeri.

Izdvojili smo neke od reakcija.

albina would have sailed through in semi final 2 😔 #Eurovision pic.twitter.com/f3LpsGdv5Y

"Albina bi proklizala kroz drugo polufinale."

albina would’ve qualified with EASE in this semi it’s actually so sad