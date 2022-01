Legendarni Sidney Poitier dvaput je bio u braku, a imao je i devetogodišnju aferu s kolegicom Diahann Carroll.

Legendarni Sidney Poitier preminuo je u 95. godini, a ovaj veliki glumac tijekom bogate karijere se pojavio u više od 50 filmova. Bio je prvi crnac koji je osvojio nagradu Oscar, a tijekom zavidne karijere vodio je i zanimljiv privatni život.

S prvom suprugom Juanitom Hardy pred oltar je stao 1950. godine, a obitelj su zasnovali u New Yorku te su dobili četvero djece. Godine 1959. glumac je započeo devetogodišnju aferu s glumicom Diahann Carrol.

Upoznali su se na snimanju filma "Porgy i Bess". Kolege sa seta još su onda komentirale kako je Sidney bio očaran glumicom te je govorio koliko je jedinstvena. Oboje su bili u braku u tom trenutku, no Poitier nije izdržao te je Diahann pozvao na večeru. Cijelu noć su razgovarali te su se bolje upoznali, no isprva se među njima ništa nije dogodilo iako je kemija bila više nego jasna. "Kako sam je bolje upoznavao, počeo sam shvaćati da je ona jedna od najpametnijih žena koje sam ikada upoznao", rekao je Sidney u jednom intervjuu.

Nakon što su započeli aferu, obećali su jedno drugome da će ostaviti svoje supružnike te nastaviti svoju vezu. Ipak, Diahann je svoj dio dogovora ispunila, no Sidney suprugu nije ostavio. Zbog frustracije se glumica počela viđati s drugim muškarcima te su se počeli sve više svađati. Sidney je na koncu ostavio svoju suprugu te je planirao zaprositi Diahann, no onda se predomislio. Jedno vrijeme su živjeli zajedno, no prema pričama njima zajedničkih prijatelja, Sidney nije htio da njezina kći živi s njima. Razišli su se nakon brojnih svađa, no ostali su prijatelji sve do njezine smrti 2019. godine.

Nakon razvoda od prve supruge Poitier se ponovno vjenčao 1976. za kanadsku glumicu Joannu Shimkus. Dobili su dvoje djece, a Poitier je u intervjuima često govorio kako je sretan što ima šest kćeri. Imao je osmero unuka i tri praunuka.

