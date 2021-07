Jackie Kennedy ušla je u povijest kao najpopularnija prva dama SAD-a, no njezin život zapravo su obilježile brojne tragedije.

Jacqueline Kennedy Onassis vjerojatno je najpopularnija prva dama u povijesti SAD-a, a na 92. godišnjicu njezina rođenja prisjetili smo se detalja iz njezina tragičnog života.

Jackie O, kako su je često nazivali, rođena je u Sounthamptonu u uglednoj obitelji, otac joj je bio broker John Vernou Bouvier, a majka pripadnica visokog društva Janet Norton Lee. Nakon završetka srednje škole upisala je francusku književnost na Sveučilištu George Washingon te je odmah nakon studija počela raditi kao fotografkinja za jedan časopis.

Budućeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja Jackie je upoznala na jednom tulumu 1952. godine. Kretali su se u istim krugovima, a službeno ih je upoznao zajednički prijatelj, novinar Charles L. Bartlett. Odmah ju je privukao njegov izgled, a pala je i na njegov šarm. John je bio zauzet svojim političkim životom, a odmah nakon izbora za američki Senat zaprosio ju je. Jackie nije odmah pristala. Nakon prosidbe otputovala je u London kako bi za časopis u kojem je radila popratila krunidbu kraljice Elizabete. Nakon mjesec dana vratila se u SAD te pristala na brak s Kennedyjem. Zaruke su službeno objavili 25. lipnja 1953. godine. Pred oltar su stali u rujnu iste godine, a njihovo vjenčanje bilo je društveni događaj godine te su imali više od 1200 uzvanika. Na medenom mjesecu uživali su u meksičkom Acapulcu, prije nego što su se uselili u svoj dom u predgrađu Washingtona.

Ubrzo nakon vjenčanja John se borio s kroničnom Adisonovom bolešću i morao je na dvije teške operacije kralježnice. Par je radio i na proširenju svoje obitelji i uslijedili su novi udarci za njih. Jacqueline je pobacila 1955. godine, a godinu dana kasnije na svijet je donijela mrtvorođeno dijete. Prvu kćer, Caroline, dobili su 1957. godine. U to je vrijeme Jackie već postala modna ikona u SAD-u, a njezinu suprugu nije trebalo dugo da shvati koliko mu ona pogoduje političkoj karijeri. Hvalio ju je gdje god je stigao te je često govorio da mu je upravo ona najveća podrška.

Postao je kandidat za američkog predsjednika u Demokratskoj stranci i pobijedio na izborima u studenom 1960. te je u istom mjesecu s Jackie dobio sina Johna F. Kennedyja Jr.-a. Ipak, iza zatvorenih vrata događala se potpuno drugačija priča. John je suprugu varao gdje god je stigao, a ona je sve znala. Njegova afera s Marilyn Monroe najviše joj je smetala jer je ona bila predivna glumica i diva, a Jackie se bojala da će joj to uništiti reputaciju i brak. Marilyn je sanjala da će postati prva dama, a usudila se čak i nazvati Jackie kako bi joj rekla da joj je John obećao kako će se oženiti njome. Kasnije su kružile teorije zavjere o tome da je upravo američki predsjednik bio taj koji je naredio da ubiju glumicu.

Godina 1963. bila je iznimno teška za Jackie. U kolovozu je dobila sina Patricka, no on je preminuo dva dana nakon rođenja, a njezina supruga ubili su u studenom iste godine u atentatu u Dallasu. Nakon njegove smrti povukla se sa svojom obitelji iz javnosti te je potpuno izgubila vjeru u ljubav poslije svih tragedija koje je proživjela.

Ljubovala je s jednim od najbližih prijatelja svoga supruga, lordom Harlechom, no 1968. godine udala se za 23 godine starijeg grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, s kojim je neposredno prije ljubovala njezina sestra Lee. Navodno je Aristotel dugo bio opsjednut s Jackie i kada je njezin muž preminuo, čekao je pravu priliku da joj se približi. Obasipao ju je poklonima, bio je uvijek spreman za akciju i šarmantan te je na kraju pokleknula njegovim čarima. I on ju je varao, i to s glazbenom divom Marijom Callas.

Grčki bogataš ubrzo nakon vjenčanja htio je razvod od nekadašnje prve dame, no nije ga mogao dobiti zbog nedostatka razloga po tadašnjim grčkim zakonima. Ubrzo je pripremio osvetu za svoju suprugu. Javio je novinarima da se Jackie kupa gola na grčkom otoku Skorpiosu i oni su je snimili i bila je javno ponižena. Tada je dobila i sramotni nadimak "grmić od milijun dolara".

Nakon njegove smrti 1975. godine Jackie se pokušavala vratiti u društveni život u SAD-u te je radila kao urednica knjiga u jednoj izdavačkoj kući. Sve do smrti mediji su pratili svaki njezin korak, a ostala je popularna i nakon što je preminula.

Jackie je preminula 19. svibnja 1994., a sve je počelo padom s konja u studenom 1993. Otkrili su joj natečeni limfom u području prepona i uskoro joj je dijagnosticiran rak krvi. Krenula je na kemoterapiju u siječnju 1994. i prognoze za ozdravljenje bile su dobre. No u ožujku se rak proširio po njezinoj kralježnici i mozgu te je u svibnju prešao na jetru. Preminula je okružena najužom obitelji i uz trgovca dijamantima Mauricea Tempelsmana, za kojeg su mnogi isticali da joj je bio srodna duša i muškarac uz kojeg je napokon naučila što znači istinska sreća.