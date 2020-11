Diego Maradona i Claudia Villafañe vjenčali su se 1984. godine nakon dugogodišnje veze, a papire za razvod predali su 2004. Maradona je vanbračnog sina dobio 1986., a priznao ga je tek dosta kasnije.

Jedan od najboljih nogometaša svijeta i legenda toga sporta, Diego Armando Maradona, u preminuo je u srijedu u 61. godini života.

Maradona je odrastao u katoličkoj obitelji, a svoju dugogodišnju djevojku Claudiju Villafañe oženio je u studenom 1984. godine. Par je u braku dobio dvije kćeri, Dalmu Nereu i Guannu Dinorah, a godine 2004. predali su papire za razvod. Kći Dalma tada je rekla da je razvod najbolja opcija za čitavu obitelj te da su njezini roditelji ostali u sjajnim odnosima. Zajedno su često putovali, a uvijek su se spremno fotografirali te su govorili da su prava obitelj, unatoč svim nesuglasicama.

Tijekom brakorazvodne parnice Maradona je priznao kako je otac Diega Sinagre, rođenog u Napulju u rujnu 1986. godine. Talijanski sud tome će već presudio 1993. godine, no nogometna legenda odbila je napraviti DNA test kako bi se dokazalo da je on otac. Sina je upoznao tek u svibnju 2003. godine, kada je on uletio na golf teren na kojem je Maradona u tom trenutku igrao. Sinagra je inače nogometaš, a karijeru gradi u Italiji.

Nakon razvoda, Maradonina supruga je nastavila graditi svoju glumačku i producentsku karijeru u kazalištima u Agrentini, a jednakim putem krenula je i njihova kći Dalma.

Nogometaš je sa svojom obitelji imao blisku vezu, unatoč svim nesuglasicama. Svjetski mediji jednom su prilikom izvijestili kako Maradona troši 15.000 dolara mjesečno na telefonske račune, a često je razgovarao s roditeljima, djecom i suprugom. Njegova majka preminula je u studenom 2011. godine, a nogometaš je u tom trenutku bio u Dubaiju. Očajički je želio otputovati natrag kući jer joj je nekoliko dana bilo loše, no na žalost je zakasnio. Njegov otac preminuo je u lipnju 2015. godine.

Diego Maradona dugo je punio medijske stupce zbog svoje ovisnosti i kokainu. Navodno je drogu počeo konzumirati 1983. godine u Barceloni, a ovisnost mu je utjecala i na profesionalni život. Sve do 2004. godine imao je velikih problema, a posljednjih je nekoliko godina imao poteškoća zbog pretilosti. Zbog zdravstvenih problema liječnici su mu ugarili srčanu premosnicu 2005. godine, nakon čega se počeo vidno oporavljati.