Sandra Bullock i Matthew McConaughey bili su zajedno početkom 90-ih, a svoju su vezu uspjeli tajiti čak dvije godine.

Davnih 90-ih, prije nego što su Sandra Bullock i Matthew McConaughey dosegli vrhunce svoje slave, među njima se odvijala i prava ljubavna romansa, koje se danas zapravo sjeća mali broj ljudi.

Tračevi i priče o slavnim osobama u to vrijeme nisu bili ni približno tako rasprostranjeni, pa su Sandra i Matthew prolazili neprimjetno i vješto su izbjegavali paparazze kada su to htjeli. Upoznali su se na snimanju filma "A Time To Kill" 1996. godine, i navodno je to bila ljubav na prvi pogled.

Istovremeno se pričalo da je Matthew u vezi s drugom kolegicom iz istog filma i to Ashley Judd, koja je glumila njegovu ženu i u to je vrijeme bila jedna od najvećih glumačkih zvijezdi na A-listi Hollywooda, no nitko od njih to nije i potvrdio.

Sandra i Matthew bili su također toliko šutljivi o svojoj vezi da su je uspjeli održati tajnom čak dvije godine. Razlog njeihova prekida nije poznat, ali nagađalo se da su svemu presudili njihovi ambiociozni poslovi i prenatrpani rasporedi snimanja, pošto su im karijere tada bile u usponu.

Matthew je čak jednom priznao kako zapravo ne voli izlaziti s kolegicama i da se uvijek trudio da sve bude profesionalno, ali priznao je i da je bio zaljubljen u određenim trenucima.

Matthewova i Sandrina ljubavna veza tako je završila, ali to je zapravo značilo da njihovo prijateljstvo tek počinje. Tijekom godina stvorili su prekrasan platonski odnos, pun poštovanja, koji je bio daleko značajniji od obične zabave. Pojavljivali su zajedno na svakom koraku, odavali su počast jedno drugome u nekoliko navrata i nastavili se družiti.

Kada su je pitali o njihovu prijateljstvu, Sandra je zaključila da je između njih dvoje uvijek postojalo puno poštovanja i ljubavi i da je to ono što ih usmjerava jedno prema drugom. Dodala je i kako su morali uložiti dosta truda da očuvaju svoju vezu, ali na kraju krajeva, isplatilo se jer je dobila sjajnog prijatelja.

Unatoč tome što je Matthew njezin bivši i danas ima vlastitu obitelj s Camilom Alves ona i Sandra su također postale prijateljice i često se druže. Zajedno su se snimljene mnogo puta i čini se da se svi stvarno izvrsno slažu.

Na dodjeli nagrada Guys Choice 2014. godine, Matthew je Sandri odao počast pred kamerama: “Radio sam s tobom. Pokušao sam te poljubiti, uspješno i bezuspješno", rekao je dok joj je u ruke predavao nagradu Decade of Hotness i dodao kako mu je drago što je poznaje više od dvadeset godina.

U novijem intervjuu za Playboy, glumac je potvrdio da su još uvijek prijatelji i priznao kako bi volio staviti verziju njihovog odnosa i na veliki ekran.