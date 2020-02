Glumački par Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick upoznao se 1991. godine, a vjrnčao 6 godina kasnije te danas imaju troje djece.

Sarah Jessica Parker zvijezda je jedne od najpopularnijih serija svih vremena, slavnog "Seks i grada", a Matthew Broderick poznati holivudski, televizijski, kazališni i filmski glumac, no ipak uvijek u sjeni svoje supruge.

Glumački par upoznao se u studenom davne 1991. godine kada je Broderick režirao predstavu u kazalištu kojeg su tada držala njezina braća Pippin i Toby. Bilo je to u vrijeme kada je Sarah već okončala vezu s Johnom F. Kennedyjem mlađim te dugogodišnju s Robertom Downey Jr. koji je preuzeo svu odgovornost zbog prekida te turbulentnog odnosa.

On je do tada ljubovao s kolegicama Helen Hunt i Jennifer Grey, no svoju je buduću suprugu pozvao na spoj tek u veljači 1992. godine. "Ostavio mi je slatku poruku na telefonskoj sekretarici. 'Bok, ovdje Matthew Broderick'", kroz smijeh je jednom ispričala glumica koja jr otkrila i kako ju je veza s Downeyjem naučila razliku između ljubavi i brige za drugu osobu te što odrasla osoba treb, odnosno ne treba napraviti za onu drugu.

"Još uvijek se sjećam našeg prvog susreta i kako je hodala prema meni, dok sam ju čekao ispred kina", otkrio je i Broderick u jednom intervjuu kojem je Jessica, među ostalim, bila idealna žena jer je kao i on obožavala New York. u Svibnju 1997. godine par je izgovorio sudbonosno "da".

Mladenka je nosila crnu vjenčanicu, a 100 gostiju nije niti znalo da dolaze na vjenčanje. Modna ikona kasnije je ipak priznala kako bi iz današnje perspektive nosila bijelu vjenčanicu, kako je uobičajeno, no takvu je odjenula nekoliko puta tijekom snimanja serije i filmova "Seks i grad". Uloga spisateljice Carrie Bradshaw u spomenutoj seriji, koju je Sarah Jessica prihvatila ubrzo nakon vjenčanja, promijenila je njezin, ali i Broderickov život u potpunosti.

Sarah je postala globalna zvijezda, modna ikona, rado viđen gost svakog najvećeg holivudskog eventa, dobitnica Zlatnih globusa, i iako je Matthew isticao kako je jako ponosan na svoju suprugu, šuškalo se kako nije bio tako sretan zbog razvoja događaja kada bi se kamere ugasile. Navodno mu je smetalo što je javnost na njega počela gledati samo kao na "supruga zvijezde Seksa i grada", odnosno što je bio u njezinoj smjeni već nakon emitiranja prve epizode 1998. godine.

Navodno ju je u to vrijeme i učestalo varao, iako je i ona sama to demantirala. Paru je sin James stigao 2002. godine, a blizankinje Marion i Tabitha 2009. godine, no njih je rodila surogat-majka.

"Pokušavali smo i pokušavali, no jednostavno nismo mogli. Dugo nismo s nikim razgovarali o tome. Kad druga žena nosi tvoju djecu, to je stvar o kojoj jedino možeš razgovarati sa suprugom. A on o tome nije htio razgovarati jednako kao i ja", iskreno je priznala Jessica koja je javno govorila i o raznim prijetnjama koje je dobila njihova surogat-majka, čak i onih smrću.

Unatoč svemu, par je i dan danas zajedno te tvrdi kako nikada nije bio sretniji.