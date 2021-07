Salma Hayek i Francois-Henri Pinault zajedno su od 2006. godine, a njihovu ljubav nije uspjela uzdrmati ni tužba koja ju je protiv njega pokrenula Linda Evangelista.

Latino diva i holivudska glumica Salma Hayek stigla je na romantični odmor u Saint Tropez sa svojim suprugom milijarderom Françoisom-Henrijem Pinaultom , a par je viđen na jednoj od tamošnjih popularnih plaža.

54-godišnja Salma pažnju je plijenila u lepršavoj kratkoj haljini u kojoj je pokazala noge, a lice je sakrila iza tamnih sunčanih naočala i zaštitne maske.

Par se rijetko kada odvaja, a milijarder je glumicu pratio čak i u Hrvatsku gdje je prije nekoliko godina snimala film "Čuvam te s leđa".

Počeli su se viđati 2006. godine, a godinu dana kasnije postali su roditelji djevojčice Valentine Palome te ubrzo nakon toga potvrdili zaruke. Vjenčali su se 2009. godine na romantičnoj ceremoniji u Parizu, a slavlje je održano i u Veneciji. Njihovu veliku ljubav nije uzdrmala ni tužba manekenke Linde Evangeliste koju je ona podnijela protiv Francoisa 2011. godine i tvrdila da on ne želi priznati sina kojeg je navodno s dobio s njom 2006. godine tijekom afere koja je potrajala nekoliko mjeseci.

On je te navode negirao, no kraju se s Lindom ipak nagodio, a Salma u javnosti nikada nije komentirala tu situaciju. Kasnije je priznao da je on otac dječaka, kao i da je od Linde tražio da ga pobaci.

Francois je otac i 19-godišnje kćeri Mathilde te 22-godišnjeg sina Francoisa Juniora koje je dobio u prvom braku s Dorothée Lepère.

Uspješni Francuz je inače vlasnik kompanije Kering, koja ispod sebe ima luksuzne modne kuće kao što su Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Saint Laurent Paris i Brioni.