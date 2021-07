Ryan O'Neal i Farrah Fawcett bili su jedan od omiljenih parova u Hollywoodu, a njihova je ljubav bila jača od svih životnih uspona i padova.

Američki glumac Ryan O'Neal tek je deset godina nakon smrti svoje voljene Farrah Fawcett skupio snage da progovori o njihovoj ljubavi koja je trajala više od 25 godina, a bila je puna uspona i padova.

"Nije bilo dana da je nisam volio", priznao je tada glumac za magazin People.

Par koji je izazivao divljenje gdje god bi se zajedno pojavili, upoznali su se i zaljubili još davne 1979. godine, kada je ona bila u braku s glumcem Leejem Majors. No sudbina je uzela stvar u svoje ruke i to u trenutku kada je Lee zamolio svog dobrog prijatelja Ryana da provjeri kako je Farrah dok je on bio na jednom od svojih snimanja, a sve ostalo je povijest.

Zvijezda "Ljubavne priče" i "Charliejevih anđela" uskoro su bili jedan od najpopularnijih holivudskih it parova, a 1985. godine postali su roditelji dječaka Redmonda. Njihov je odnos ponekad bio opisivan kao buran, dijelom zbog njegove reputacije ženskaroša i nepredividljive naravi, ali kemija između njih i privlačnost bile su jače od svega.

"Ryan je bio ljubav njezinog života. Mislim da nije bila sretna bez njega u životu. Borili su se i voljeli sa strašću. Nikada im zajedno nije bilo dosadno", izjavila je Farrahina bliska prijateljica Sylvia Dorsey jednom prilikom.

1997. godine odlučili su se razdvojiti nakon 18 godina zajedničkog života i to nakon što ga je Farrah uhvatila u krevetu s glumicom Leslie Stefanson, ali pomirili su se četiri godina kasnije nakon što je Ryanu dijagnosticirana leukemija pa se Farrah odlučila brinuti za njega.

"Ponekad mi slomi srce, no zaslužan je i zbog činjenice da imam više samopouzdanja", rekla je glumica jednom prilikom.

No sudbina je ponovno uzela stvar u svoje ruke i izmiješala karte, pa je Farrah 2006. godine dijagnosticiran karcinom debelog crijeva.

Ryan je bio pokraj nje tijekom posljednjih tjedana koje je provela u bolničkom krevetu, gdje joj je konačno predložio da se vjenčaju.

"Mislim da bi se vjenčali da je preživjela, jer ju je zaprosio i rekla mu je da. Ali nažalost, nije se uspjela izboriti za život. Imali su jako čvrstu i duboku vezu. Bez obzira na sve što zajedno prošli, uspone i padove, on je bio taj kojeg je željela pokraj sebe", rekla je njezina prijateljia Alana Stewart.

Farrah je preminula dok ju je Ryan držao za ruku 25. lipnja 2009. godine.