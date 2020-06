Katy Perry i Russell Brand u braku su bili samo 14 mjeseci, no njihov brak podignuo je mnogo prašine.

Katy Perry i Russell Brand danas su u sretnim vezama te su se skrasili, no svojedobno su podizali dosta medijske prašine vezom i brakom. Katy se probila kao jedna od najpoznatijih pjevačica na svijetu, a Russell je ostvario karijeru u glumačkim vodama. Iako je naizgled sve djelovalo savršeno, njihova veza je od samoga početka bila osuđena na propast, a evo i zašto.

Mnoge holivudske romanse nemaju dugi vijek, a to su naučili na teži način Russell i Katy. Pjevačica i glumac zaljubili su se na prvi pogled kada je Katy na Russella bacila plastičnu bocu tijekom probi za dodjelu nagrada VMA 2009. godine. "Sve je to izgledalo kao da me pogodio Kupid", pričao je kasnije Brand u intervjuima. Ona je samo htjela da ju Russell primijeti, a unatoč tome što je odabrala čudan način, brzo nakon su bili na prvom spoju.

Samo četiri mjeseca nakon prvog spoja zaručili su se dok su bili u posjetu Indiji. "Katy se nikada ni sa kime nije tako povezala kao s Russellom. On je nasmijava kao nitko na svijetu", komentirala je njezina prijateljica u to vrijeme. Vjenčali su se u listopadu 2010. godine, a na privatnoj ceremoniji imali su žonglere i slonove.

Nije trebalo dugo da Katyn prvi suprug postane i njezin prvi bivši suprug. Nakon 14 mjeseci braka njihovu vezu okončala je jedna SMS poruka. Brand je svojoj supruzi napisao da će predati papire za razvod. Uoči rastave dosta su se udaljili, a posljednji Božić dok su bili vjenčani nisu proveli zajedno.

"Katy je bila zaposlena i okupirana drugim stvarima, baš kao i ja", rekao je Russell o njihovom razvodu kasnije. Katy se s druge strane požalila kako je ona pokušavala pronaći vremena za njih, no on nije niti probao. Priznala je kako je dosta vremena provodila na turnejama, no Russell je niti jednom nije posjetio. Kružile su i glasine da je Brand htio osnovati obitelj, no pjevačica je bila previše usredotočena na svoju karijeru te nije htjela napraviti pauzu.

Nakon rastave Katy je pala u depresiju, o kojoj je često pričala. O svemu je progovorila i u dokumentarcu "Part Of Me".