Penelope Cruz su osim glumačkog para pred kamerama, sjajno utjelovili i onaj ljubavni u stvarnom životu.

Punih 15 godina i dva zajednička snimljena filma bila su potrebna da Penelope Cruz i Javier Bardem shvate da su srodne duše. Ovaj oskarovski par zaljubio se već na početku karijere, ali samo u filmu no sudina i redatelj Woody Allen su ih ponovno spojili nešto kasnije, no na vrijeme da počnu svoju ljubavnu priču iza kamera.

Par se upoznao 1992. godine i već su tada pred kamerama upali u problematičnu ljubavnu aferu. Penelope je tada imala samo 16 godina i bila je to njezina prva uloga. Riječ je o o filmu "Jamón Jamón", a Javier joj je bio prvi filmski partner koji je bio u ranim dvadestima. On je godinama kasnije otkrio da se među njima nije ništa dogodilo, iako je postojala određena kemija.

Kada je navršila 20 godina Penelope se preselila u New York kako bi pohađala studij engleskog jezika i baleta. I ona i Javier su nastavili raditi na karijerama, a bili su i u vezama sa slavnim kolegama. Ona je imala romansu s Tomom Cruiseom kojeg je upoznala na snimanju filma "Vanilla Sky", a Javier se vinuo u zvjezdano nebo s filmom "Nema zemlje za starce".

Ono što ih je ponovno spojilo je romantična komedija "Vicky Cristina Barcelona" redatelja Woodyja Allena koji ih je uz Scarlett Johanson angažirao da glume u njegovu filmu. Tada je Javier privukao Penelopinu pažnju, no oboje su se bojali učiniti prvi korak jer su željeli zadržati profesionalnost sve do posljednjeg dana snimanja. Kada je i taj dan došao, njihov je prijatelj priredio zabavu tim povodom, a sve ostalo je povijest.

On je u jednom od intervjua bio priznao kako su ga mučile neke dvojbe i kako je isprva oklijevao, naročito nakon što su snimili scene žustrih rasprava, a Penelope je glumila neodoljivu i strastvenu ženu koja ga je toliko zadivila da se počeo pitati želi li uistinu takav lik u svom životu.

Međutim, shvatio je da su te scene bile samo fikcija i njihov stvarni zajednički život je utočište mira.

Iste godine kada su se zaljubili, te 2007., Javier je osvojio Oscara za ulogu u filmu "Nema zemlje za starce", a Penelope ga je dobila godinu dana kasnije upravo za ulogu u "Vicky Cristina Barcelona. To je bio sladak trenutak u njihovu profesionalnom ali i privatnom životu jer je taj film označio početak njihove ljubavi.

2010. godine Javier je na Filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu za najbolje glumca u filmu "Biutiful" i tijekom njezina preuzimanja na pozornici, govor zahvale je posvetio svojoj dragoj.

"Mojoj prijateljici, partnerici, mojoj ljubavi. Penelope, dugujem ti puno toga u životu i puno te volim", izjavio joj je pred svima, a mnogi su to protumačili kao trenutak prosidbe.

Iako su svi očekivali veliko i raskošno vjenčanje, par se vjenčao u potpunoj privatnosti i sve što javnost zna je to da je ceremonija održana na Bahamima u kući Johnnyja Deppa.

Od samog početka odlučili su biti vrlo diskretni što se svog odnosa tiče. Tako su se primjerice za ruke u javnosti držali prvi put 2010. godine iliti tri godine nakon početka veze.

S vremenom su postali roditelji sina Lea i kćeri Lune koje također kriju od očiju javnosti kako bi jednog dana sami znali razlikovati fikciju od stvarnosti.

Iako nemaju običaj pričati jedno o drugome u intervjuima, Penelope je priznala nedavno da joj je Javier naljbolji suputnik kojeg je mogla poželjeti.

"Bio je dio mojih snova i eto ga sad pored mene", izjavila je glumica.

I u braku su nastavili snimati zajedničke filmove pa smo ih mogli gledati u "Everybody Knows" i "Loving Pablo", no njihov glavni prioritet je odgajanje djece, a bave se aktivno ekološkim i društvenim pitanjima.

Penepelope je tako režirala dokumentarni film koji se bavi temom dječje leukemije, a prikupljala je aktivno potpise za kampanju protiv korištenja životinjskog krzna. Javier je u međuvremenu postao zagovaratelj Antarktika i bio se pridružio istraživačkoj ekspediciji Greenpeacea.