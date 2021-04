Mary-Kate Olsen i Olivier Sarkozy razveli su se prošle godine, a od samih početaka svoje veze izazivali su velike kontroverze.

Američka glumica i bivša dječja zvijezda Mary-Kate Olsen od malih je nogu privlačila veliku pažnju javnosti svojim ponašanjem, baš kao i njezina sestra blizanka Ashley, no 2012. godine uslijedio je pravi šok za njezine obožavatelje.

Naime, Mary-Kate, kojoj je tada bilo samo 25 godina, upustila se u ljubavnu vezu s 42-godišnjim francuskim bankarom Olivierom Sarkozyjem, inače bratom bivšeg francuskog predsjednika, i sve ostavila bez teksta.

Njihova se ljubav ubrzo našla na naslovnicama francuskih medija, i to prvenstveno kao tema izrugivanja. Oliviera su prozvali malim francuskim ljubavnikom, a njegova bivša supruga Charlotte njihovu je vezu nazvala grotesknom. Olivier i Mary-Kate sve su to ignorirali, a nakon nekog vremena ona mu je postala nova supruga. Strani mediji pisali su kako se on htio vjenčati već nakon deset mjeseci veze, ali ona ga je uspjela uvjeriti da pričekaju s tim potezom nekoliko godina.

Kao i samu vezu, i vjenčanje su pratili neki kontroverzni detalji, poput onog da su gostima zabranili korištenje mobitela kako bi spriječili otkrivanje detalja sa slavlja. No kako to obično biva, netko je ipak uspio snimiti i objaviti stolove na kojima su se nalazile posude pune cigareta i goste koji su pušili cijelu noć bez prestanka. Nakon toga novopečeni supružnici preselili su se u Pariz i djelovali su presretno i zaljubljeno, što su tamošnjim medijima potvrđivali i njihovi prijatelji.

No sreća nije dugo potrajala. Mary-Kate predala je zahtjev za hitan razvod braka u svibnju prošle godine jer su joj Olivierovi odvjetnici dali kratak rok da pokupi svoje stvari iz muževa stana u New Yorku. Ona se povjerila prijateljima da ju suprug nasilu izbacuje jer je prekinuo njihov najam bez njezina znanja. Molila ga je da joj da vremena do 30. svibnja, no on joj nije odgovorio. Problemi su navodno počeli jer je ona htjela djecu, a on nije, pa su se počeli gadno svađati.

Olivier je s bivšom suprugom Charlotte dobio dvoje djece te nije imao u planu više širiti obitelj, što glumica nije dobro prihvatila. Zatražila je hitan razvod, a par koji je od samoga početka kod mnogih izazivao zgražanje na isti je način i okončao svoju ljubavnu priču.