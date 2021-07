Liam Payne i Cheryl Cole viđeni su prvi put zajedno nakon što su 2018. godine prekinuli vezu, i to samo nekoliko tjedana nakon što je on raskinuo zaruke s Mayom Henry.

Glazbenik i bivši član grupe One Direction Liam Payne nedavno je prekinuo zaruke s manekenkom Mayom Henry, no čini se kako je već možda našao utjehu u bivšoj partnerici i majci svoga sina Cheryl Cole.

Naime, 27-godišnji Liam i 37-godišnja Cheryl snimljeni su zajedno prvi put nakon tri godine, i to samo tri tjedna nakon što je raskinuo zaruke s Mayom. Snimljeni su u britanskom Wolverhamptonu, gdje su se zajedno otputili na rođendansku proslavu njegove nećakinje, a sudeći prema izrazima njihovih lica, bili su dobro raspoloženi. Bili su u društvu prijatelja i članova njegove obitelji, a snimljeni su u trenutku kada su spremali stvari u automobil.

Sve je dodatno iznenadio Liamov novi imidž i promjena izgleda jer očito je da je nakupio koji kilogram viška i da se odlučio riješiti duže smeđe kose i u potpunosti je izbijeliti.

Liam i Cheryl vezu su prekinuli 2018. godine nakon što su zajedno proveli dvije i pol godine i dobili sina Beara, nad kojim dijele skrbništvo. Par je ostao u dobrim odnosima, ali detalje su vješto krili, barem sve dosad, a Liam je nedavno i otvoreno progovorio o njihovoj čvrstoj povezanosti.

"Cheryl je doslovno najbolja osoba s kojom možete dijeliti roditeljske obveze. Bez stresa, jako je opuštena i puno vremena provodimo na FaceTimeu. I to je jako lijepo, bliži smo nego ikada prije", izjavio je prije nekoliko mjeseci za Daily Mail.

Cheryl i Liam vezu su započeli 2015. godine, a upoznali su se još 2008. godine. Cherly je imala 24 godine, kada se tada 14-godišnji Liam pojavio ispred nje dok je sjedila u žiriju jednog talent showa i pokazao joj prve simpatije, a ni ona nije krila koliko ju već tada bio impresionirao izvevši pjesmu "Fly Me To The Moon".

"Sviđaš mi se, mislim da si stvarno sladak", otvoreno mu je poručila Cherly.

Kamera je tada bila uhvatila trenutak u kojem joj je namignuo, no nitko nije mogao zamisliti da će nekoliko godina kasnije biti zajedno i dobiti dijete.