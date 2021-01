John Travolta i Kelly Preston upoznali su se 1989. godine na snimanju filma, a pred oltar su otišli dvije godine kasnije. U braku su bili do sredine prošle godine, kada je Kelly preminula od posljedica raka dojke.

Glumci John Travolta i Kelly Preston bili su jedan od onih parova koji je svakim pojavljivanjem u javnost izazivao tračak ljubomore kod mnogih. Voljeli su se dugo godina, a u ljubavi ih nisu pokolebale ni brojne tragedije koje su ih zadesile. Kelly je tragično preminula sredinom prošle godine nakon dvogodišnje borbe s rakom dojke, a imala je tek 57 godina.

Travolta i Preston upoznali su se na snimanju komedije "Stručnjaci" 1989. godine, dok je Kelly još bila u braku s glumcem Kevinom Gageom. Travolta je uvijek govorio da je to bila ljubav na prvi pogled, s čime se nerijetko slagala i Kelly. "Nisam bila u sretnom braku, recimo to tako. Jednostavno sam bila s pogrešnom osobom za sebe", govorila je. Rastala se od Gagea nakon dvije godine braka, nakon rastave je kratko hodala s Georgeom Clooneyjem te kasnije i s Charliejem Sheenom, koji ju je čak i zaprosio, no nisu dugo izdržali zajedno.

Travolta nije gubio vrijeme te je bio odlučan u tome da ju osvoji, a nije prošlo dugo prije nego što su postali par. U novogodišnjoj noći 1. siječnja 1991. godine glumac je kleknuo pred Kelly u hotelu Palace u Švicarskoj te ju je zaprosio žuto-bijelim dijamantnim prstenom. Preston je bila iznenađena, ali i oduševljena gestom te je odmah pristala.

Bila je dva mjeseca trudna s njihovim sinom Jettom kada su se vjenčali u rujnu 1991. u Parizu, a imali su i svečanu ceremoniju na Floridi nekoliko mjeseci kasnije. Vjenčao ih je scijentološki svećenik, obzirom na činjenicu da je Travolta član scijentološke crkve još od 1975. godine.

U travnju 2000. godine par je dobio drugo dijete, kćer Ellu Bleu. U to su vrijeme često govorili da zbog svojih pretrpanih rasporeda i brige o djeci teško nalaze vremena za sebe, no isticali su da je to vrlo bitno u njihovom braku. Posebno za rođendane su brinuli o darovima i pokazivanjem pažnje, a iako su mnogi smatrali da neće uspjeti, iz godine u godinu su bili sve zaljubljeniji.

Godine 2009. doživjeli su pravu noćnu moru svakog roditelja. Njihov sin Jett preminuo je dok su svi zajedno bili na odmoru na Bahamima. Imao je napadaj dok se tuširao, udario je glavom o rub kade i na mjestu je preminuo. Imao je tek 16 godina. Dvoje godine nakon velike tragedije par je dobio sina Benjamina. U intervjuima su pričali kako pokušavaju ponovno pronaći sreću te su svu pažnju posvetili svojoj obitelji.

Dvadeset i osam godina nakon vjenčanja par je i dalje bio ludo zaljubljen. Godišnjicu su proslavili u rujnu 2019. te su na društvenim mrežama pisali što najviše vole jedan kod drugoga. Na žalost, to je bila posljednja godišnjica koju su proslavili.