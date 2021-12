Ljubavna priča Jennifer Aniston i Justina Therouxa potrajala je sedam godina, a onda na izneneđanje mnogih toj je priči došao kraj, no bivši supružnici ostali su u jako dobrim odnosima.

Justin Theroux i Jennifer Aniston možda su odustali od svoje ljubavi prije tri godine, ali 50-godišnji glumac i dalje se trudi podržati svoju bivšu u svakom pogledu i to je ono što danas oduševljava njihove obožavatelje.

Naime, Jennifer je nedavno pokrenula svoj brend proizvoda za zaštitu i njegu kose, a to bez Justinove potpore nikako nije moglo proći pa se na tu temu oglasio i na društvenim mrežama.

“LolaVie radi. Hvala vam B i Lola” napisao je uz fotografiju proizvoda koju je objavio u priči na Instagramu.

Par je bio zajedno sedam godina, a vijest o razvodu objavili su u veljači 2018. godine, navodeći u službenoj izjavi da je odluka o tome bila zajednička i pažljivo donešena.

Nekoliko mjeseci kasnije Justin je u intervjuu za The New York Times inzistirao na tvrdnji da je prekid bio prijateljski, ali da mu se svejedno srce slomilo. Bila je to šokantna vijest za fanove diljem svijeta, pogotovo obzirom na činjenicu da su sve htjeli odraditi privatno, bez prevelikog uplitanja javnosti, a nosili su titulu jednog od omiljenih holivudskih parova.

"Dobre vijesti su da, biram riječi vrlo pažljivo sada, da je to bio jedan nježan i obziran prekid, bez ikakvih neprijateljskih osjećaja. Sve je bilo na prijateljskoj razini. Dosadno je to možda, ali znate, poštujemo jedno drugo dovoljno da si ne nanosimo bol. Bilo je srcedrapajuće i bolno u smislu da nam prijateljski odnos neće ostati isti. Ali i to se sada mijenja i oboje smo ponosni zbog toga", izjavio je tada Justin.

Dio Jenniferinih obožavatelja Justina nije dobro prihvatio od početka njihove veze jer je u to vrijeme bio manje popularan od nje i smatrali su da ju iskorištava zbog slave i novca, no nakon razvoda uvjerili su se uvjeriti da su bili u krivu i na kraju je mnogima bilo žao što je njihovoj ljubavi došao kraj.

