Hugh Grant u sretnom je braku s 20 godina mlađom Annom Elisabeth Eberstein koja se pristala udati za njega, iako je znala za njegov skandal i uhićenje nakon što je bio uhvaćen s prostitutkom.

Holivudski glumac Hugh Grant slovi kao jedan od našarmantnijih zvijezda današnjice i miljenik je žena, pogotovo onih koje je osvojio u brojnim romantičnim komedijama, a njegovu šarmu nije mogla odoljeti ni 20 godina mlađa producentica Anna Elisabeth Eberstein.

60-godišnji Hugh i 40-godišnja Anna upoznali su se 2012. godine, a vjenčali su se 2018. godine na intimnoj ceremoniji na koju su pozvali samo najbliže prijatelje i obitelj. Postali su i roditelji dvoje djece, no trude se svoj privatni život držati daleko od očiju javnosti pa tako nikada nisu otkrili njihova imena.

Hugh je Annu osvojio unatoč svojoj pomalo burnoj ljubavnoj prošlosti, tijekom koje je znao poprilično šokirati svoje obožavatelje, a mnogi još uvijek pamte njegov skandal s prostitutkom Divine Brown. Bilo je to u vrijeme kada je bio u vezi s kolegicom Elizabeth Hurley, a koju je prevario s dotičnom damom i sve to javno priznao nakon što su oboje bili uhićeni kada ih je policija zajedno zatekla u automobilu. Hugh i Elizabeth zajedno su proveli 13 godina i nakon skandala su ipak odlučili ostati prijatelji pa je on čak nekoliko godina kasnije bio i kum njezinom sinu Damianu.

Iza Hugha je i veza s Tinglan Hong s kojom je dobio danas 8-godišnju kćer Tabithu i 7-godišnjeg sina Felixa koji je rođen iste godine kada i Hughov i Annin sin, što njoj nije nimalo zasmetalo. Supružnici su i dalje u sretnom braku, a zajedno su se pojavili i na ovogodišnjoj BAFTI gdje su u elegantnim izdanjima plijenili pozornosti fotografa.