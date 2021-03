Jonathan Bennett i Jaymes Vaughan zaljubili su se zahvaljujući poslu, a od prosinca prošle godine su zaručeni i vesele se svom vjenčanju.

Jonathan Bennett (39) proslavio se u komediji "Opasne djevojke", a on i njegov zaručnik Jaymes Vaughan (38) često se nalaze na listama najslađih gej parova.

Glumci su se upoznali prije više od četiri godine dok je Jonathan promovirao svoj show "Halloween Wars" i bila je to praktički ljubav na prvi pogled pa su ubrzo započeli svoju vezu. Otad su nerazdvojni i često dijele zajedničke fotografije na svojim profilima na Instagramu.

U prosincu prošle godine par se zaručio, a Jaymes je bio taj koji je zaprosio Jonathana, i to na jako romantičan način. Naime, Bennett je došao u njihovo dvorište misleći da će snimiti blagdanske fotografije s dečkom i obitelji.

No tamo je bio Jaymes, koji je kleknuo uz pjesmu koju je napisao i snimio samo za ovu prigodu. Jonathan je sretnu vijest podijelio na Instagramu.

"Rekao sam da! I ružno sam plakao kao luda osoba", napisao je uz fotografije. Otkrio je i da Vaughan nije kupio obični zaručnički prsten, nego je dao izraditi poseban.

Jaymes je ispričao da su mu trebali mjeseci planiranja savršenog trenutka i teško mu je bilo sve to držati u velikoj tajnosti. "Napisao sam pjesmu, ali sam ju trebao i snimiti i sastati se s glazbenicima i producentima kako bih sve to posložio. No nekako sam uspio sve to uskladiti i zaista je ispalo iznenađenje za Jonathana", rekao je.

Dok se prosidba događala, sve to su promatrali presretni članovi njihovih obitelji. Par je zbog cijele situacije s pandemijom koronavirusa stavio vjenčanje na čekanje, no otkrili su kakvo žele imati.

"Klasično", istaknuo je Jaymes. Jonathan bi htio nešto originalnije i pomalo nalik mjuziklu 'Najveći showman', zbog čega se njegov zaručnik našalio će sve izgledati poput dječje rođendanske zabave.

"Vidite zbog čega nikad ne nedostaje uzbuđenja u našoj vezi. No može organizirati bilo što ako ga to usrećuje", rekao je Vaughan.