David Bowie i Iman Abdulmajid upoznali su se 1990. godine, a sve do njegove smrti bili su zaljubljeni kao prvoga dana.

Brak sklopljen 1992. godine između glazbene legende i jedne od najboljih manekenki na svijetu u to vrijeme se činio kao stvoren za tabloide. Godinama kasnije David Bowie i Iman Abdulmajid dokazali su kako su izgradili stabilnu vezu punu ljubavi koja je trajala sve do pjevačeve smrti, a odvijala se daleko od očiju javnosti.

"Pomislit ćete da je brak rock zvijezde i supermodela jedna od najboljih stvari na svijetu. Zaista to i jest", rekao je Bowie jednom prilikom.

Par se upoznao 1990. godine na jednoj večeri. Iman je nedugo prije toga svijet mode ostavila iza sebe, a njezina frizerka upoznala ju je s britanskim glazbenikom. Za Bowieja, to je bila ljubav na prvi pogled. "Njezina privlačnost me odmah osvojila", rekao je pjevač. Dodao je kako nije mogao spavati večeri prije njihovog prvog spoja od uzbuđenja te je istaknuo da nikada u životu nije nekoga želio koliko nju od prvoga dana kada ju je upoznao.

Iman je trebalo dva tjedna da se u njihovu vezu uživi jednako kao glazbenik. Istaknula je kako su njegova djela govorila više od riječi. "Vraćala sam se iz Pariza u LA i kada sam izlazila iz zračne luke primijetila sam grupu ljudi koja nešto fotografira. On je stajao ondje s cvijećem u rukama, bez zaštitara. Onda sam znala da je on taj pravi. Nije ga bilo briga hoće li netko to vidjeti", ispričala je Iman jednom prilikom.

Zaljubila se u Davida Jonesa, ne u Davida Bowieja

Glazbenik i manekenka svijetu su obznanili svoju vezu u studenom 1990. godine. "Zaljubila sam se u Davida Jonesa, ne u Davida Bowieja. Bowie je samo ličnost, a Jones je čovjek kojeg poznajem u dušu", kazala je bivša manekenka. Bowie je zaprosio dok su bili na putovanju u Parizu, a vjenčali su se 24. travnja 1992. godine na privatnoj svečanosti u Švicarskoj. Na dan njihovog vjenčanja je lijevala kiša, a prijatelji su im rekli da je to sreća te kako će im brak potrajati dugo. I potrajao je.

Oboje su bili i prije u brakovima, no to im nije bio kamen spoticanja. Zajedno su odlučili kako će im brak biti veza koju dijele jedno s drugim, ne s javnošću. U javnosti su se skupa pojavljivali isključivo u rijetkim prigodama. Jedna od takvih prigoda bilo je rođenje njihove kćeri Alexandrije 2000. godine. Iman je često govorila kako je Bowie sjajan otac te ima odličnu vezu sa kćeri.

Par je otkrio i kako se drže dalje od javnosti, obzirom da su skupa putovali po čitavom svijetu. Istaknuli su kako jednostavno nikom nisu govorili gdje idu te ih zbog toga mediji nisu ni pratili. Oduvijek su se čudili kolegama koji se navodno nisu mogli sakriti od medija.

Kod kuće u New Yorku vodili su jednostavan život. Iman je svake večeri kuhala jer joj je to bilo poput terapije, a Bowie se 2004. godine povukao s turneja te je imao vremena za obitelj. I nakon dvadeset godina braka bili su zaljubljeni kao i prvoga dana. "David se nikada ne svađa. Samo ostane miran, no ja sam ta koja vrišti", priznala je Iman. Dodaje kako ju je Bowie uvijek nasmijavao, a međusobno su se obožavali.

David Bowie preminuo je 10. siječnja 2016. godine te je čitav svijet ostavio u šoku. Čak je i tek nekoliko njegovih kolega znalo koliko je zaista bolestan. Iman je nakon nekoliko mjeseci u intervjuu priznala kako ne želi da mnogo ljudi zna koliko je zaista shrvana njegovom smrću. "Nikada se neću ponovno udati. On će uvijek biti moj suprug, ne moj pokojni suprug", rekla je.