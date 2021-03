Christopher Reeve i Dana Reeve su bili u braku od 1992. te su iste godine u lipnju dobili sina Williama. Christopher je preminuo 2004., a Dana 2006.

Ljubavna priča glumaca Christophera i Dane Reeve u isto je vrijeme jedna od najtužnijih, ali i najljepših te na veliku žalost, oboje su prerano napustili ovaj svijet.

Christopher, kojeg je proslavila uloga Supermana, zamijetio je svoju kolegicu na pozornici kada je imala 26 godina, a on 35. "Bila sam dio kasnonoćnog kabareta, tamo su glumci nastupali. Pjevala sam 'The Music That Makes Me Dance', a kad sam sišla s pozornice prijateljica koja je sjedila kraj Chrisa mi je rekla: 'Sada znam definiciju munje'", ispričala je Dana.

Iako se on zaljubio na prvi pogled u glumicu, trebalo je malo vremena da je osvoji i šarmira. Potrajalo je dok par nije izgovorio sudbonosno da, a Dana je bila ta koja je žarko željela da izmijene bračne zavjete i Christopher joj na to pristao nakon četiri godine veze.

Željela je da pokaže privrženost. Njezini roditelji su bili u braku 45 godina. Njegova obitelj je bila suprotnost. Roditelji su mu se razveli i ponovno vjenčali i dobili još djece. Nije vjerovao u brak.

"Rekla mu je da je onda najbolje da prekinu vezu. On je odbio i molio je da mu dopusti da prođe kroz terapiju da bi riješio svoj strah od braka. Zatrudnjela je s njihovim sinom Willom i ubrzo nakon te sretne vijesti su se vjenčali", ispričao je Chistopher Anderson koji je 2008. objavio o njima knjigu "Negdje u raju: Izvanredna ljubavna priča o Dani i Chrisopheru Reevu".

Vjenčali su se 1992., a sina su dobili u lipnju iste godine. No već tri godine kasnije par se suočio s velikom tragedijom.

Naime, glumac je postao veliki zaljubljenik u jahanje još 80-ih nakon što je morao savladati tu vještinu za film o Ani Karenjini. Počeo se baviti time u svoje slobodno vrijeme i sudjelovao je u natjecanjima.

27. svibnja 1995. upravo je natjecanje u Virginiji bilo kobno za Christophera. Njegov konj Buck je naglo stao pred jednom od prepreka i zbacio ga sa sedla, a on je sletio na tlo s glavom. Kaciga je spriječila ozljedu mozga, ali je Reeve slomio prvi i drugi kralježak te mu je pukla leđna moždina.

Liječnici su sa šipkom od titanija povezali glumčevu lubanju sa ostatkom tijela i glumac je ostao paraliziran od vrata naniže, a nije mogao bez aparata ni disati. Kretao se u invalidskim kolicima.

Kada se probudio iz nesvijesti nakon stravične nesreće, Christopher prvo nije htio nastaviti dalje sa životom. "Pomislio sam da možda moj život nije vrijedan tuđe muke. Možda bih trebao otići s ovog svijeta. No onda mi je Dana rekla: 'Ti si još uvijek ti i ja te volim'", ispričao je Reeve u rujnu 1995.

Bilo mu je teško jer je on bio tip čovjeka koji bi ustao ujutro i spontano odlučio hoće li ići letjeti avionom, jedriti ili igrati tenis, a tada više ništa nije mogao osjetiti ni micati se.

Anderson, koji je napisao knjigu o supružnicima, rekao je i da je Dana nagovorila Christophera da nastavi sa životom jer mu je predložila jedan dogovor. "Izdrži barem dvije godine i ako ćeš se i nakon toga osjećati ovako, razmotrit ćemo opet tvoju želju", obećala mu je.

Par je našao novu svrhu, a riječ je o humanitarnom radu i progovaranju u ime svih osoba koje se suočavaju s invalidnošću. Skupljali su donacije za pronalazak lijeka za paralizu i Christopher je jednom rekao da je naučio još više cijeniti trenutke sa svojom suprugom, ali i sinom Willom.

Glumac je preminuo 10. listopada 2004. od zatajenja srca u 53. godini života. Dvije godine kasnije, 6. ožujka 2006. Dana je umrla od raka pluća nekoliko dana prije 45. rođendana, a njihov je sin William sa samo 13 godina ostao bez oba roditelja.

Danas 28-godišnjak, sin pokojnog glumačkog para, krenuo je njihovim stopama. Glumio je u nekoliko serija i filmova, no nije ostvario neku zapaženu ulogu, a radi kao reporter za američku televiziju ABC.

Ima polubrata, filmskog producenta Matthewa (41) i polusestru Alexandru (37) koje je njegov pokojni otac s bivšom partnericom Gae Exton.

William je nakon smrti roditelja nastavio voditi fondaciju

Christopher i Dana Reeve koja je posvećena istraživanju ozljeda kralježnice i poboljšanju života pojedinaca i obitelji koje se suočavaju s paralizom.

Reporter je u dugogodišnjoj vezi s Lexi Henkel (26) koja je direktorica u tvrtki koja se bavi financijama i znanošću. William dijeli fotografije s djevojkom, no ne želi govoriti o njihovom odnosu.