Sonny i Cher bili su kultno ime 60-ih godina, a onda su krenuli problemi.

Sonny & Cher bili su američki rock duo sastavljen od bračnog para koji je postao poznat diljem svijeta. Karijeru su započeli sredinom 60-ih godina kao back vokali Philu Spectoru, a nakon objave pjesama "Baby Don't Go" i "I Got You Babe" postali su jedan od najpoznatijih sastava. Njihova komplicirana veza bila je u centru pozornosti, a Cher je često pričala o njihovom odnosu i nakon Sonnyjeve smrti.

Cherilyn Sarkisian i Sonny Bono upoznali su se 1962. godine u jednom kafiću u Los Angelesu. Sarkisian je kasnije odabrala umjetničko ime Cher po kojem je i danas znamo, a u to je vrijeme otišla iz škole i od kuće te je u Los Angeles došla sa 16 godina odlučna u tome da postane zvijezda. Sonny je u to vrijeme imao 28 godina i bio je asistent Philu Spectoru te joj je obećao da će ih upoznati.

Par se ubrzo zaljubio te su počeli graditi vlastitu karijeru. Kako je rasla njihova slava, rasla je je i promjena Sonnyjevog raspoloženja prema obitelji i životu općenito. Tada je započela faza njegovo varanja, a s drugim ženama je bio nekoliko puta. Upravo to ostavilo je golem trag na njihovoj osobnoj i poslovnoj vezi. Ipak, Sonny je obećao da će se promijeniti i zaprosio je Cher. Nije prošlo dugo prije nego što su se vjenčali, a 1969. godine su dobili kćer Chastity.

Pojavom psihodeličnog rocka i sve većom popularnošću bendova toga žanra, njihova je slava počela padati jer ih je javnost smatrala konzervativnim parom, što u to vrijeme nije bilo popularno. Svoju su karijeru pokušali okrenuti filmu, no ni to im nije uspjelo. U jednom su se trenutku rebrandirali kao Vegas duo te su pjevali i imali stand up nastupe. Njihov show "The Sonny and Cher Comedy Hour" nakon toga se počeo prikazivati na TV-u diljem zemlje te su se ponovno vratili na vrh.

Razvod, drugi brakovi i samostalne karijere

U svemu je najviše patila njihova veza jer je Cher smatrala da je Sonny preuzeo većinu kontrole nad njihovom karijerom i osjećala se zapostavljeno. Čim je počela negodovati, Sonny ju je odmah počeo ponovno varati. "Bio je težak i ponašao se poput oca prema meni. Moj problem je bio što nisam imala snage suprotstaviti mu se", rekla je pjevačica jednom prilikom.

Cher je u jednom trenutku shvatila da može živjeti i bez njega te je krenula istraživati kako da se razvede od Sonnyja. Papire za razvod predala je 1974. godine, a ono što je uslijedilo postalo je prava sapunica. Par se gadno svađao preko odvjetnika, a Cher je Sonnyja optužila da joj je ukrao polovinu ušteđevine te su se sudili zbog skrbništvom nad kćeri. Borili su se i za svoju kuću u Holmby Hillsu te nitko od njih nije imao namjeru popustiti. Razvod su finalizirali godinu kasnije.

Cher se tri dana nakon udala za Gregga Allmana u Las Vegasu, a brak je trajao devet dana prije nego što je predala papire za razvod. Par se nakon toga pomirio i bili su skupa sve do 1979. godine te imaju i sina.

Nakon razvoda od Sonnyja Cher je shvatila da je upravo ona bila okosnica cijele karijere. Lansirala je samostalnu karijeru i do danas je ostala kao jedna od najvećih glazbenih ikona. Sonny se još neoliko puta ženio, a preminuo je 5. siječnja 1998. godine. Njegovu smrt pratile su brojne teorije zavjere, a fanovi su u jednom trenutku smatrali da je za to odgovorna upravo Cher. Naravno, nisu bili ni blizu istine.

Sonny je preminuo od posljedica ozljeda nakon što se tijekom skijanja zabio u drvo. Nakon njegove smrti, Mary Bono je rekla kako je Sony bio ovisan o tabletama te vjeruje kako je predoziranje bilo uzrok nesreći njezinog supruga. Autopsija nije pokazala tragove droga ni alkohola u njegovom tijelu. Neki fanovi i dalje tvrde da su za njegovu smrt krive Mary i Cher, a tvrdili su i kako su se njih dvije udružile kako bi ga ubile.