Bill i Melinda Gates razvode se nakon dugih 27 godina braka, a tu su vijest potvrdili zajedničkom objavom putem društvenih mreža.

Bill i Melinda Gates šokirali su svijet viješću da se razvode, a ona je njihov brak u zahtjevu za razvodom opisala nepopravljivim, a iz kojeg se i jasno vidi da par nije potpisao predbračni ugovor.

64-godišnji Bill, čija se imovina procjenjuje na 130 milijardi dolara i 56-godišnja Melinda vijest o kraju braka sa svijetom su podijelili putem Twittera, a Daily Mail prenosi kako uskoro bivši supružnici nisu nikada potpisali ugovor.

Dokumenti za razvodom koje je Melinda podnijela procurili su u javnost nakon što je njihova kćer otkrila da obitelj prolazi kroz izazovna vremena.

"Još uvijek učim kako proći kroz vlastiti proces i osjećaje, baš kao i članovi moje obitelji i zahvalna sam na prostoru koji mi se za to pruža", napisala je 25-godišnja Jennifer na Instagramu.

Ona je najstarije dijete Billa i Melinde, koji su u 27 godina dugom braku dobili još 21-godišnjeg sina Roryja i 18-godišnju kćer Phoebe.

Njihova ljubavna priča počela je krajem 80-ih godina nakon što su se tada 31-godišnji Bill i 23-godišnja Melina upoznali u njegovoj tvrtki Microsoft, čiji je on bio osnivač i izvršni direktor, a ona voditeljica projekata. Do njihovog upoznavanja došlo je prilikom jedne poslovne večere na kojoj su sjedili jedno pokraj drugoga.

"Kasno sam se pojavila i svi su stolovi već bili popunjeni, osim jednog za kojim su bile prazne još dvije stolice. Sjela sam na jednu, a nakon nekoliko minuta Bill je sjeo do mene", opisala je Melinda u svojoj biografiji "Moment of Lift" koju je objavila 2019. godine.

Prema Melindinim riječima tijekom večere je osjetila kako je Bill zainteresiran za nju, a nekoliko dana kasnije sreli su se na parkiralištu tvrtke.

"Započeo je razgovor i pozvao me spoj koji se trebao održati tek za dva tjedna. Nasmijala sam se na to i rekla mu kako to nije dovoljno spontano. Da me pozove prije i dala sam mu svoj broj. Nazvao me dva sata kasnije i zamolio da izađem s njim na večeru, pitavši me u šali je li to dovoljno spontano", opisala je ona u svojim memoarima.

"Brzo smo otkrili da imamo puno toga zajedničkog, od ljubavi prema zagonetkama i istu natjecateljsku narav, voljeli smo matematičke igre. Mislim da sam ga zaintrigirala kada samo prvi put igrali Clue u kojem sam ga pobijedila, i kada mi je rekao da moram pročitati "Velikog Gatsbyja", a ja sam mu rekla da sam ga već dva puta pročitala.

Bill je o njihovu odnosu progovorio u dokumentarnom filmu snimljenom o njegovu životu.

"Znate, bilo nam je jako stalo i postojale su samo dvije mogućnost - ili da prekinemo ili da se vjenčamo", priznao je.

Otkrio je i kako je Melinda na samim počecima veze izlazila s više ljudi, dok je druga "žena" u njegovu životu bila samo njegova kompanija.

"Ona je imala druge dečke, a ja Microsoft. Mislio sam da nećemo biti ozbiljni i tražiti vrijeme jednog od drugog", no dodao je kako su oboje bili iznenađeni kada su shvatili da su se stvarno zaljubili jedno u drugo.

Da se vole rekli su si tek nakon godinu dana veze, a nakon šest godina veze par se vjenčao na Havajima, no čini se kako je on o toj odluci stvarno jako dugo razmišljao, jer u kasnijem intervjuima Melinda je otkrila da je čak sastavio listu prednosti i nedostataka koje mu brak u životu može donijeti.

Što je presudilo i dovelo kraju brak koji je potrajao više od četvrt stoljeća zasad ostaje misterij, ali Melinda je ranije dala naslutiti kroz razgovore kako je Bill imao problema s pronalaženjem ravnoteže između obitelji i poslovnih obaveza.

"Vjerujte mi mogu se sjetiti nevjerojatno teških dana u našem braku, kada sam se pitala mogu li ja to izdržati", priznala je Melinda u jednom od rijetkih intervjua za The Sunday Times nakon što su proslavili 25. godišnjicu braka.

Njihova veza započela je zajedničkom strašću prema rješavanju zagonetki, problema i matematičkim igrama, no čini se kako onu najveću zagonetku oko spašavanja vlastitog braka nisu uspjeli riješiti.