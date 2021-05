Kantautor Peter Allen, producent Jack Haley, kipar Mark Gero i producent David Gest muškarci su koji su osvojili srce Lize Minnelli, no nitko od njih nije dugo ostalo s njom.

Glumica, pjevačica i plesačica Liza Minnelli čitav svoj život provela je pod svjetlima reflektora, a nikada se tome nije opirala. Za svoje uloge dobivala je Oscare, objavila je nekoliko dugosvirajućih albuma, a njezini koncerti uvijek su bili rado posjećeni. Majka joj je Judy Garland, zbog čega je oduvijek bila tema svjetskih tabloida. Ipak, razlog tome je nerijetko bio i njezin privatni život.

Liza se udavala četiri puta, a odabranici njezina srca bili su kantautor Peter Allen, producent Jack Haley, kipar Mark Gero i producent David Gest. "Imam odličan ukus što se producenata tiče, no što se supruga tiče mislim da se prečesto predomišljam. Godinu nakon vjenčanja zapitam se što to radim i to bude to", rekla je u jednom intervjuu 2010. godine.

Najzanimljiviji je čak bio njezin prvi brak.

Prvi se put udala nekoliko dana nakon svog 21. rođendana 1967. godine. Pred oltar je došetala u raskošnoj vjenčanici, a ondje ju je čekao Peter Allen, glazbenik koji je radio na glazbi za film "Arthur" u kojem se Minnelli proslavila. Allen je inače svirao u glazbenom duu The Allen Brothers, a za njihovu slavu bila je zaslužna Judy Garland, Lizina majka. Nekoliko mjeseci nakon što su se vjenčali, Liza je otkrila njegovu tajnu.

"Udala sam se za njega prije nego što mi je rekao da je homoseksualac. Svi su znali osim mene. A to kako sam saznala... Recimo to ovako. Više nikada neću nikoga iznenaditi kada budem dolazila kući, uvijek ću prije toga nazvati da provjerim je li sve u redu", rekla je Liza u jednom intervjuu 1996. godine.

Allen je nakon razvoda nastavio ljubiti Gregoryja Connella, s kojim je ostao preko deset godina, sve do njegove smrti 1984. godine. Allen je preminuo 1992., a kao i njegov partner, bio je zaražen HIV-om.

Minnelli je imala 28 godina kada se udala za producenta Jacka Haleyja. S njim je ostala pet godina, a kasnije je rekla kako su bili više prijatelji, nego ljubavnici. Za kipara Marka Geru vjenčala se 1979. godine, a tu vezu pokušavala je držati što dalje od mesija. Kralj popa Michael Jackson Lizu je upoznao s njezinim četvrtim suprugom, Davidom Gestom. Osim supruga, on joj je bio i menadžer, a 2007. godine su se službeno razveli.

Lizine veze opisane su i u novoj Netflixovoj seriji "Halston", koja prati život popularnog dizajnera koji je ujedno bio i jedan od najboljih prijatelja popularne glumice i pjevačice.