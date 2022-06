U velikom intervjuu za Extra FM, jedna od najvećih regionalnih zvijezda ikada, Lepa Brena, otkrila je koju hrvatsku destinaciju obožava, priznala je da joj je puno puta došlo da okači mikrofon o klin, ispričala je zbog čega je uoči legendarnog koncerta u Bugarskoj pred 120 tisuća ljudi pomislila da nitko nije došao, a prisjetila se i susreta s poznatom proročicom Babom Vangom.

Iza Lepe Brene je više od 40 godina uistinu velike karijere.

"Ima toliko lijepih trenutaka. Trebat će mi vremena da možda jednoga dana složim sve ono što je bilo predivno, jer pamtim uistinu samo sretne dane, da složim i napravim jednu životnu priču kako su me sputavali, kako sam se izborila za svoje mjesto pod suncem i kako sam uspjela u svemu tome. Voljela bih da moj životni primjer bude primjer djevojkama i mladićima koji vjeruju u sebe", rekla je Brena za Extra FM.

Voditeljicu Ivonu Ažić zanimalo je je li ikada pomislila, bar na trenutak, da je previše teško biti Lepa Brena.

"Ako nemate taj balans, da ste doma obična osoba koja se bavi svojom kućom, obitelji i sobom, onda ne možete biti uspješni ni u poslu. U ovih 40 godina sigurno sam rekla dva milijuna puta da ću okačiti Lepu Brenu i mikrofon o klin, a onda poslije sedam dana, kada se odmorim, smiriš malo te strasti i onda ti to nedostaje. Mislim da je svaki čovjek rođen da bude nešto, da se bavi nečim, to je kao vaša misija", poručila je. Prisjetila se i susreta s poznatom proročicom.

"Rekli su mi u Bugarskoj da bi bilo dobro da posjetim čuvenu proročicu Vangu. Došla sam umorna i malo sa strahom zato što nisam navikla na te stvari. Ona mi je ispričala cijeli moj život, u pet rečenica mi je rekla kako će i što će biti, i rekla mi je da iduće godine kad dođem ponovno u Bugarsku prvo dođem do nje. Ja kažem – znate što, od iduće godine prestajem pjevati, neću nigdje dolaziti. Ona mi je tada rekla – ti si rođena da pjevaš, spajaš ljude, širiš pozitivnu energiju, to je tvoje karmičko opredijeljene. Dok si živa bit ćeš Lepa Brena."

Jedan od nezaboravnih trenutak njezine karijere je legendarni koncert upravo u Bugarskoj koji je održala pred 120 tisuća ljudi. Na stadion je stigla helikopterom, a sada se prisjetila i leta koji je prethodio spektakularnom nastupu.

"Obišli smo Sofiju i neka tri stadiona koji su bili prazni, bio je mrak. Ja sam bila jako sretna što nema nikoga. Pomislila sam da će me vratiti u hotel, skinut ću šminku, obući pidžamu, upaliti TV, napokon se odmoriti. Međutim kad smo došli do stadiona Levski prvo sam pomislila da se igra neka svjetska utakmica. Onda mi je kopilot rekao da se spuštamo tim velikim helikopterom, to je poput helikoptera predsjednika SAD-a. Kad sam to vidjela, nestao je sav umor, a zamijenili su ga adrenalin, ushićenje, ponos i sreća. Rekla sam sama sebi – Breno, pjevat ćeš dok si živa."

Redovito ljetuje u Hrvatskoj. Sa suprugom je proputovala cijelu obalu od Istre do Cavtata.

"Mislim da ne postoji uvala u kojoj nismo odmarali. Kornate obožavam, ali s mora je to sve drugačije. Kada plovite brodom, svaki kutak je na neki način lijep. Obožavam morsku, laganu, dalmatinsku ili hrvatsku hranu, sve što je svježe, neko dobro vino, dobro društvo, bez velike pompe i glamura - šorc, majica, jedan šešir i zaštitni faktor, i to je to", ispričala je diva što joj je potrebo za kvalitetan odmor.

Poznato je da puno putuje tijekom cijele godine.

"Naše destinacije su uglavnom Beograd, Monte Carlo, Miami. U Miamiju radimo novu kuću pa se nadam da ćemo tamo imati priliku boraviti malo duže."

I nakon svih silnih uspjeha, ova glazbenica i poduzetnica puna je energije i planova. Najavila je da će na jesen lansirati jedan proizvod namijenjen ženama od 20 do 80 godina, a zaželjela se i velikih koncerata.

"Voljela bih na glazbenom polju napraviti nešto novo. Međutim, imam dojam da kompozitori nisu bili produktivni tijekom korone. To se osjeća, ne postoje nove pjesme, neka nova energija, ono što je napravljeno između 60-ih i 90-ih u svjetskoj pop rock glazbi, nije se pojavilo ništa novo. Kad me pitaju - jesu li vas kompozitori počeli pitati kakvu želite pjesmu... Kao kakvo želite meso? To samo mora biti nešto dobro. Nije važno je li se peva ili pjeva, je li pop, folk ili neki miks, ja ću ostati vjerna mojim stilovima u kojima sam dosad bila vrlo uspješna, to su vesele pjesme, ostat ću vjerna lijepim ljubavnim baladama i svom stilu. Samo bih voljela da se napravi uistinu kvalitetna pjesma", ispričala je za Extra FM između dva zagrebačka koncerta ostvarenih u suradnji Extre i kluba Mint.

