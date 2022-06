Lepa Brena rijetko u javnosti priča o svom braku, no ovog puta je otkrila pokoji detalj o svom privatnom životu.

Pjevačica Lepa Brena o svom privatnom životu rijetko priča za medije, no jednom je prilikom iskreno progovorila o svom odnosu s bivšim tenisačem Bobom Živojinovićem, piše express.ba.

Brena je ispričala kako joj u određenim trenucima nije bilo nimalo lako te da se njezin obiteljski život ništa posebno ne razlikuje od onih svakodnevnih, naglašavajući da je između nje i supruga dolazilo do sukoba mišljenja:

" Nijedan brak nije idealan, pa tako nije bio ni moj. Dolazilo je do sukoba mišljenja, kao u svakom braku. Ipak mi živimo na Balkanu. Muškarcima morate dati neki prioritet u svakom slučaju. S druge strane, odlično znamo da su muškarci odgojeni da imaju prioritet u svemu i vole se hvatati za neke ''brze vozove”, zapravo za neke žene kao što sam ja. Individualne i samostalne. Uvijek sam se znala izboriti – to je u svakom slučaju tako, Balkan je poznat po tom", istaknula je.

Naučila je sinove da poštuju ženski rod..

" Vodila sam računa da ih naučim da poštuju ženski rod. Učila sam ih da ako su s nekom djevojkom, nemaju osjećaj da su kupili neki lijep ormar ili komad namještaja pa će ga jednog dana zamijeniti. Ako i do toga dođe, onda trebaju pronaći jedan džentlmenski način kako da to naprave. Znam koliko postoji agresivnosti prema ženama i djeci, ali i prema starijim ljudima. Kod nas je sve: ko ima veći mišić, taj može sve. I šta sad, da li mi žene moramo nositi pištolj u hlačama da bismo se branile od nekog tko je pijan ili iskompleksiran?! Ozbiljan je to problem još uvijek kod nas – rekla je Brena.

Otkrila je da li je nekada Bobu nakon svađa tjerala iz kuće..

''Mi to ne radimo, sve probleme rješavamo razgovorom. Ipak, imamo djecu i obitelj, a to je naš zajednički interes zbog kojeg je vrlo važno da izbrojite do deset. Ja sam optraštala i brojala jer više nismo samo mi u pitanju, već i djeca. Jedina stvar koju nikada nisam dozvolila je da se prijeđe određena granica, gdje supružnici uništavaju integritet i dostojanstvo jedno drugom. To je nešto što nikada ne dozvoljavam. Kompromis mora postojati, pravimo ga zbog djece i ne dižemo tenziju kada nema potrebe. Ne trebaju ona trpiti zbog naših svađa. Tvrdim da bez dogovora i kompromisa nijedan brak ne može opstati, pa tako ni moj'', bila je iskrena regionalna pjevačica.

