Leonardo DiCaprio slavi 46. rođendan, a razloga za slavlje ima i više nego dovoljno.

Leonardo DiCaprio danas se može pohvaliti s nekoliko laskavih titula - sjajan glumac koji nam je nebrojeno puta dokazao svoj talent, jedan od najpoželjnijih muškaraca današnjice i strastveni borac za očuvanje prirode i planeta Zemlje, samo su neke od njih.

Titula glumca se naravno ističe od svih, naročito nakon što je kultni film "Titanic" označio prekretnicu u njegovu životu i osigurao mu svjetsku slavu, nakon kojeg su se nove uloge počele samo nizati u filmovi poputa "Žala" u kojem je čak progovorio i hrvatski jezik, u "Romeu i Juliji", "Uhvati me ako možeš", "Povratniku", "Vuku s Wall Streeta", "Bilo jednom u Hollywoodu" i mnogim drugima. Često je igrao uloge nervoznih muškaraca, one nekonvencionalne, brutalne, uloge zločinaca ali i uloge zavodnika.

No vratimo se na sam početak. Prije nego je počeo glumiti u filmovima, Leonardo je glumio na televiziji. Svoju prvu nominaciju za najprestižniju filmsku nagradu Oscar dobio je još 1993. godine za ulogu u filmu "Što muči Gilberta Grapea" iz 1993. godine, no tek ga je epski "Titanic" Jamesa Camerona učinio zvijezdom A-kategorije.

Ubrzo nakon toga počeo je surađivati s redateljem Martinom Scorseseom s kojim je snimio nekoliko hit-filmova poput "Avijatičara" i "Pokojnih". Jedne od najzapaženijih uloga odigrao je i u "Početku" Christophera Nolana, u "Odbjeglom Djangu" Quentina Tarantina i u "Osvetniku" Alejandra Gonzáleza Iñárritua za koju je dobio i konačno osvojio Oscara u kategoriji najbolje muške uloge.

46-godišnji Leonardo vjeruje kako svoj uspjeh može zahvaliti slučajnosti što se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu i nizu dobrih životnih prilika koje je odlučio iskoristiti na najbolji mogući način.

"Ne znam. Odrastao sam okružen ovom industrijom, mnogi prijatelji su mi glumci. Znam koliko je teško dobiti posao i znam koliko sam imao sreće što sam se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Da mi se to nije dogodilo, život bi mi se odvijao drastično drugačije", izjavio je Leonardo u jednom intervjuu za The Mirror.

Unatoč tome što je jedan od najpoznatijih ljudi na svijetu zbog čega bi mnogi mogli pomisliti kako živi svoj život iz snova, glumac otvoreno priznaje da se još uvijek ponekad osjeća kao autsajder, s čime se često borio na početku karijere prije dvadesetak godina.

"Mislim da se svi u jednoj fazi karijere osjećaju poput outsajdera. Ja sam se često tako osjećao na početku karijere, kada sam tek počinjao. Osjećao sam se kao u nekom mitskom svijetu gdje će doći dobra vila i odabrati me. Znamo svi da ne bismo sjedili ovdje i radili to što radimo da nismo doživjeli taj trenutak sreće", priznao je.

Ipak, svoj posao voli najviše na svijetu i istinski uživa u snimanju filmova.

"Super stvar kod snimanja filmova i prva stvar koju kažem svima kada to opisujem jest to što će oni zauvijek ostati u povijesti. Često gledam stare filmove, što je učinjeno prije mene. Pokušavam se usporediti i inspirirati s nekima od najvećih iz prošlih vremena. Neprestano gledam filmove i oduševljen sam time što je zapisano u filmskoj povijesti i svime što je učinjeno", priznao je Leo.

Rođen je 11. studenog 1974. godine u Los Angelesu kao jedino dijete Irmelin i Georgera DiCaprija, a koji su se razveli još dok je bio dijete. Leonarda je uglavnom odgajala majka, porijeklom iz Njemačke, no ostao je blizak i s ocem. Svoju kreativnu stranu razvio je jako rano, a u ranoj mladosti je pokazao i interes za glumu.

"Volio sam oponašati ljude. Volio sam raditi svoje male kućne skečeve", bio je izjavio za Backstage.

No niti jedan početak nije lak, pa tako ni Leov. Godinama je imao problema s agentima i pronalaskom onog pravog. Jedan od njih mu je čak bio predložio da promijeni ime u Lenny Williams kako bi bio privlačniji. No on je to odbio i početkom 90-ih se počeo probijati na televiziji, a prvi projekti u kojima je dobio ulogu bili su "Novi Lassie", "Roseanne" i "Roditeljstvo" na čijem je snimanju upoznao i glumca Tobeyja Maguirea koji mu je danas jedan od najboljih prijatelja. Ostatak njegove priče zapravo je povijest.

Leonardo se danas nalazi i na listi jednih od najutjecajnijih ljudi Hollywooda, što koristi na području problematike zaštite okoliša. Tako je još 2000. godine pokazao svoju strast prema tome kada je bio domaćin proslave Dana Zemlje i kada je intervjuirao bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona na temu globalnog zagrijavanja. Uz to je napisao i producirao dokumentarni film o zaštiti okoliša "11. sat" koji je objavljen 2007. godine, a bio radio je i na produkciji filma "Prije poplave" iz 2016. godine.

Osnovao je i zakladu "Leonardo DiCaprio (LDF)" kao neprofitnu organizaciju koja brine o zaštiti okolišta i osvještava o tome. Član je Odbora Svjetskog fonda za divlje životnje, Vijeća za obranu prirodnih resursa i Međunarodnog fonda za dobrobit životinja.

Pod povećalom javnosti oduvijek je bio i njegov ljubavni život i veze s brojnim ljepoticama. Njegova veza s manekenkom Gisele Bündchen bila je neiscrpan izvor za medije od 2000. do 2005. godine. Nakon nje je ljubio njezinu kolegicu Bar Rafaeli, a povezivali su ga i s glumicom Blake Lively 2011. godine. Od tada su kroz njegov život ponovno prolazile brojne manekenke, ali posljednjih se nekoliko godina smirio uz 22 godine mlađu glumicu Camilu Morrone od koje se zapravo gotovo i ne odvaja, a svoj privatni život nastoji živjeti daleko od očiju znatiželjne javnosti.