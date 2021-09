Freddie Mercury jedan je od najvećih pjevača svih vremena, a njegovu pojavu na pozornici, kao i vokalne sposobnosti nitko do danas nije nadmašio.

Legendarni Freddie Mercury (Fred Bulsara), pjevač grupe Queen, ovih bi dana proslavio svoj 75. rođendan, a sudeći po brojnim uglednim časopisima te kritici i struci, Mercury je i jedan od najboljih vokala svih vremena.

Nikad prežaljeni Britanac zapravo je rođen u Zanzibaru, a nakon što je pohađao škole u Indiji vratio se u rodnu državu, da bi se s roditeljima kasnije preselio u Veliku Britaniju. Već s 12 godina imao je prvi bend, a ljubav prema glazbi nikada nije skrivao. U Engleskoj je završio studij umjetnosti i dizajna, a upravo on je kasnije djelomično dizajnirao i logo grupe Queen.

Nakon završetka studija, Freddie je mjesecima prelazio iz benda u bend, a u to se vrijeme sprijateljio s bubnjarem Rogerom Taylorom. Godine 1970. je s gitaristom Brianom Mayjem i bubnjarem Rogerom Taylorom oformio Queen, preuzeo je umjetničko ime Freddie Mercury te je njegova karijera odjednom počela ići uzlaznom putanjom.

"Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" i "Crazy Little Thing Called Love" samo su neke od bezvremenskih pjesama kojima je grupa Queen pokorila svijet. Iako nitko nije vjerovao da će uspjeti zbog posebnosti svoje glazbe, Queen su za života Freddieja Mercuryja objavili 14 studijskih albuma, koji su još danas među najprodavanijima na svijetu. Do 1980. godine postali su najveći stadionski bend na svijetu, a Freddie je bio najpopularniji pjevač na svijetu. U kolovozu 1986. godine Freddie je odradio posljednji koncertni nastup s grupom Queen.

Nakon što je napustio Queen pokrenuo je samostalnu karijeru, a što se pojave na pozornici i vokalnih sposobnosti tiče, nitko mu nije bio ravan. Redovito je izazivao pažnju javnosti i svojim privatnim životom, o kojem se priča i godinama nakon njegove smrti.

Govorio je kako je Mary Austin ljubav njegova života, a par se upoznao kada je on imao 24, a ona tek 19 godina. Zaručili su se četiri godine kasnije, u vrijeme kada je njegova popularnost vrtoglavo rasla. Posvetio joj je brojne pjesme, među kojima je najpoznatija "Love of my life". Bend, ali i sam Freddie iz dana u dan su imali sve više fanova, a pjevač se sve više prepuštao raskalašenom životu.

Nakon šest godina veze više nisu razgovarali o braku i Mary je zaključila da nešto ne valja. Mercury je čitavo vrijeme tvrdio da samo umišlja i da je sve u redu. Prvo je mislila da ima aferu s drugom ženom, no 1976. godine on je odlučio sve joj priznati. "Nikada neću zaboraviti taj trenutak", rekla je Mary. Rekao joj je da je biseksualac, no ona je znala da je gay.

Razišli su se, no zauvijek su ostali prijatelji. Upravo njoj ostavio je najveći dio svoga bogatstva, a s Jimom Huttonom je vezu započeo 1985. godine. S njim je ostao do kraja života, a često je govorio kako su oni srodne duše te njihova ljubav počiva na razumijevanju i dobroti. Hutton je također, kao i Freddie bio HIV pozitivan, a to je saznao 1990. godine. Preminuo je 2010. godine.

Upravo njegova bolest bila je glavna tema svjetskih tabloida, a to je skrivao godinama. Prvo je negirao da ima virus, no on je godinu kasnije razvio u sidu. Do 1990. godine glasine o njegovom zdravstvenom stanju postale su sve jače, a u veljači iste godine legendarni glazbenik odradio je svoj posljednji javni nastup. Naslovnica tabloida The Sun iz studenog 1990. godine tvrdila je kako je službeno da je Mercury ozbiljno bolestan. On i njemu bliski ljudi negirali su tu priču.

Spot za pjesmu "These Are the Days of Our Lives", posljednju koju je snimio s Queenom pokazao je da Freddie zaista nije dobro. Izgledao je potpuno drugačije, a kasnije su članovi benda pričali kako je u to vrijeme jedva dolazio do studija zbog bolesti. Velika utjeha u posljednjim mjesecima života bili su mu Mary Austin i Jim Hutton, a 23. studenog 1991. objavio je medijima da ima sidu.

Samo dan kasnije svijet su obišle tragične vijesti o njegovoj smrti. Freddie Mercury do danas je ostao jedna od najvažnijih ličnosti u povijesti glazbe, a njegove pjesme još su u vrhovima top lista.